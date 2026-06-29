Delegación de Arabia Saudita visita NL rumbo al Mundial 2034

Funcionarios saudíes recorrieron San Pedro para conocer experiencias en cultura, infraestructura y organización tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una delegación de funcionarios de Arabia Saudita, país que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2034, visitó Nuevo León con el objetivo de intercambiar experiencias que contribuyan a la organización de la justa internacional.

La comitiva fue recibida por el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, con quien recorrieron el Museo La Milarca, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la localidad, y el Parque Rufino Tamayo, donde, además de tomarse fotografías, conocieron de cerca diversos proyectos municipales.

“El alcalde Mauricio Farah Giacomán recibió este sábado a una delegación de Arabia Saudita, país que será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034, como parte de una visita para conocer experiencias que contribuyan a la organización de este evento internacional”, informó el municipio.

A través de estos encuentros en materia de cultura, infraestructura y desarrollo urbano, se compartieron prácticas exitosas con delegaciones extranjeras, fortaleciendo la proyección global que tuvo la entidad como sede de la máxima fiesta del futbol rumbo a los próximos compromisos mundialistas.