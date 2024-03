Vuelve reten militar a afectar a viajantes en vía a Reynosa

La promesa de agilizar el retén de la carretera a Reynosa en límites de Nuevo León y Tamaulipas fue incumplida por autoridades militares, ocasionando la molestia de regios que tardaron dos horas en pasar.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte durante este fin de semana largo, se constató que altura del kilómetro 167 la circulación hacia el norte se reduce de dos a un carril, ocasionando una fila larga y lenta.

La molestia es evidente de los viajeros como el señor Emilio Valdez, oriundo de Monterrey que viajaba hacia la ciudad de McAllen, Texas.

“Definitivamente, no son retenes, realmente no sé qué sean porque sólo obstruye el paso y tiene que ir uno a paso de rueda y a veces se hacen unas colas larguísimas, yo creo que realmente no sirven de nada”, apuntó Valdez El pasado 30 de agosto de 2023, luego de que El Horizonte reveló que dicho retén militar, conocido como ‘el retén de la vergüenza’ vuelve lento el paso en la carretera a Reynosa, mando de la Sétima Zona Militar, informaron que se comprometieron a mejorar el flujo vial.

En aquella ocasión los mandos militares agilizaron la operación, práctica que durante este fin semana no se realizó.

La situación se agrava un par de kilómetros más adelante, en donde se encuentra el retén de la fiscalía general de la República, que obstruyen carriles para cerrarlo a uno solo.

Dicho retén fue colocado debido a las denuncias de robos que se han presentado en la carretera, al menos así lo justificaron los elementos que se encontraban en el lugar.

El Horizonte logró captar el momento en que los agentes detenían vehículos a un costado de la carretera y les exigían abrir la cajuela y el cofre para una inspección, luego de un par de minutos no concluyeron en nada más que en una pérdida de tiempo y dejaron ir a los automovilistas.

Como si no fueran suficientes retenes, en el kilómetro 120 se encuentra la caseta de cobro “General Bravo” donde encontraremos otro retén más de parte del Estado a través de la Dirección de Comercio Externo, donde nuevamente se reducen la vialidad a un carril y los uniformados únicamente detienen camiones de carga y vehículos con placas norteamericanas para revisar sus documentos. Desgraciadamente, algunas zonas del retén lucen en mal estado o improvisado.

Para este periodo vacacional y con motivo de los tres retenes que se encuentran dentro de Nuevo León, límites con Tamaulipas, los automovilistas comentaron que prefieren salir a primera hora o un día antes para evitar que el tráfico los afecte.

“Pues todavía más saturado aquí el tráfico, yo por ejemplo vengo de Matamoros y el lunes es puente, entonces yo dije me voy a ir temprano para no agarrar tráfico porque aquí se llena y se pierde mucho tiempo”, enfatizó Leticia Escobedo, originaria de Matamoros.

Los tres retenes de seguridad antes mencionadas se encuentran dentro del territorio del estado de Nuevo León, pero cruzando la frontera con Tamaulipas los viajeros encontrarán uno más y nuevamente el tráfico se ve afectado.

