Nuevo León

Waldo Fernández gestiona donativo de $14 mdp en medicamentos a HU

Con esta aportación, el senador afirmó que se busca apoyar al nosocomio debido a que atienden a más de 20,000 pacientes al año

  • 13
  • Octubre
    2025

El senador Waldo Fernández gestionó un donativo de 14 millones de pesos en medicamento y material para enfermedades crónico-degenerativas al Hospital Universitario.

El donativo, de acuerdo con Fernández, busca apoyar al hospital a continuar con la atención de calidad que lo caracteriza en sus diferentes áreas, especialmente en tratamientos contra el cáncer y la diabetes

“Tengo años de estar trabajando y colaborando con ellos, siempre en beneficio de la comunidad. Aquí viene mucha gente a atenderse sus problemas de salud y llegan con miedo y zozobra, y se van satisfechos y contentos porque se curó a su pariente, pero aparte se les atendió con dignidad. Eso es algo muy importante que hace este hospital”, dijo el senador.

En una primera entrega, que alcanzó un valor de 500 mil pesos, se incluyeron dos mil 184 dosis de medicamentos variados, y la segunda entrega consistió en 14,247 dosis de medicamentos e insumos de primer nivel.

6e60132e-d1c1-4353-bcd1-769eba933a90.jpg

Para el Hospital Universitario, representa una gran ayuda, ya que atienden, al menos en áreas como oncología y hematología, a más de 20 mil pacientes a lo largo del año.

“Son enfermedades de alto costo, que son por muchos años, entonces eso aumenta mucho la cantidad de dinero que se necesita, y con estos insumos vamos a ayudar a una buena cantidad de personas que están actualmente en tratamiento”, comentó el doctor Óscar Vidal, director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario.


