Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Waldo_Fernandez_69936dd89e
Nuevo León

Rinde Senador Waldo Fernández su segundo informe legislativo

El legislador destacó reformas estructurales en beneficio directo a la economía familiar, los derechos laborales, así como la seguridad pública del país

  • 20
  • Mayo
    2026

El senador de Morena, Waldo Fernández, presentó su segundo informe en el senado de la República, donde reafirmó su compromiso por darle continuidad a una agenda cerca a la población.  

El legislador presentó un balance de sus actividades, destacando reformas estructurales en beneficio directo a la economía familiar, los derechos laborales, así como la seguridad pública del país.  

Entre los resultados resaltó el blindaje constitucional en apoyos sociales, con los que se garantiza que más de 25 millones de familias en todo el territorio nacional reciban asistencia económica. 

Además, señaló, también, la reciente reforma aprobada que cataloga a la extorsión como un delito grave.  

Con la anterior modificación legal, las autoridades contarán con herramientas más severas para combatir un ilícito que golpea directamente el patrimonio de los pequeños comercios y la tranquilidad de las familias mexicanas. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fifa_congo_b17c0aed9d
FIFA refuerza vigilancia sanitaria sobre Congo por brote de ébola
IMG_6539_1c6fd2696a
Exigen medidas urgentes ante desaparición de menores en México
maru_cia_eua_bb5f5300ad
Desconoce Maru Campos operación de agentes de EUA en Chihuahua
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_41_57_PM_2d7c928b62
El equilibrio invisible en el diseño de interiores
inter_iran_drones_e6a59b879b
Irán reactiva producción de drones tras tregua con Estados Unidos
798bb533_d993_4e7b_bdfa_1871ab6e4cf6_d5e3406c01
Jesse & Joy conquistan la Arena Monterrey con 'El Despecho Tour'
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
Jose_Lobaton_b857f3506c
Ingresa José 'N' al penal de Apodaca por fraude agravado
publicidad
×