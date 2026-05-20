Rinde Senador Waldo Fernández su segundo informe legislativo

El senador de Morena, Waldo Fernández, presentó su segundo informe en el senado de la República, donde reafirmó su compromiso por darle continuidad a una agenda cerca a la población.

El legislador presentó un balance de sus actividades, destacando reformas estructurales en beneficio directo a la economía familiar, los derechos laborales, así como la seguridad pública del país.

Entre los resultados resaltó el blindaje constitucional en apoyos sociales, con los que se garantiza que más de 25 millones de familias en todo el territorio nacional reciban asistencia económica.

Además, señaló, también, la reciente reforma aprobada que cataloga a la extorsión como un delito grave.

Con la anterior modificación legal, las autoridades contarán con herramientas más severas para combatir un ilícito que golpea directamente el patrimonio de los pequeños comercios y la tranquilidad de las familias mexicanas.

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