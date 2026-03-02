Detención de Karina Barrón fue por falsas acusaciones: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, estaría relacionada con acusaciones falsas en contra del senador Waldo Fernández.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, de acuerdo con la información presentada en el Gabinete de Seguridad, existen elementos que apuntan a la fabricación de hechos y a un presunto intento de extorsión.

“Es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación y él demuestra que fue falsa la acusación, entonces la detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque al parecer hubo extorsión, hubo dinero a cambio”, declaró. Sheinbaum agregó: “Lo que entiendo es que en efecto hay suficientes pruebas para demostrar falsedad de acusaciones y extorsión, eso dice la FGR”.

Caso en manos de la FGR

Además, detalló que el asunto fue revisado en la reunión de seguridad de este lunes y que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El caso lo lleva la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

Subrayó que se trata de un proceso legal que debe esclarecerse conforme a derecho y no reducirse a una disputa política.

“Va más allá de temas políticos”, afirmó.

Por su parte, el senador Waldo Fernández informó que el origen del caso es una denuncia que presentó por la presunta “fabricación de hechos” ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El legislador sostuvo que logró demostrar que los señalamientos en su contra carecían de sustento.

Desde Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que serán las instancias correspondientes las que definan el curso legal del caso, pero insistió en que, hasta ahora, la información disponible apunta a acusaciones falsas y posibles actos de extorsión.

