Waldo Fernández se registrará en CDMX por Morena Nuevo León

El aspirante a la gubernatura de la entidad precisó que su inscripción será ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

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El senador con licencia, Waldo Fernández, informó que este jueves se registrará en la Ciudad de México como candidato a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

El aspirante a la gubernatura de la entidad precisó que su inscripción será ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

El registro será en la sede definida, el World Trade Center.

"Me voy a registrar este jueves, es la fecha en que me tocó registrarme", dijo. "Es un momento que para mí es muy importante. Me va a acompañar mi familia y también mi equipo de trabajo, y amigas y amigos que tengo aquí", explicó.

Prevé recorrer nuevamente todo Nuevo León

Anticipó que, como parte del proceso interno de selección, recorrerá toda la entidad, aunque aclaró que este año ya lo hizo dos veces.

"He recorrido dos veces el estado de Nuevo León. Sé que en Anáhuac cerraron una planta de alambrón y perdieron 900 empleos. Sé que en Doctor Arroyo la gente se va y se atiende al sector Salud en San Luis Potosí", expresó. "Imagínense, el estado económicamente más poderoso de este país no puede darle un servicio de salud correcto a la gente de Doctor Arroyo, que tiene 27 mil habitantes", cuestionó.

Señala problemáticas en distintas regiones del estado

"Sé que la gente en Bustamante está sufriendo: por la inseguridad, han disminuido sus ventas turísticas", aseguró.

Además, recriminó que el área metropolitana de Monterrey sea "la zona más contaminada de América Latina".

Manifestó su confianza en obtener el triunfo en el proceso interno.