Impulsa Waldo Fernández prevención de adicciones

El aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en NL solicitó al gobierno estatal fortalecer las políticas de prevención

Al considerar que hay un incremento en el consumo de drogas entre jóvenes de Nuevo León, Waldo Fernández solicitó al gobierno estatal fortalecer las políticas de prevención.

El aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León afirmó que el Estado debe aprovechar las aulas escolares para hacer llegar información en materia de prevención de las adicciones.

“Me parece que la parte medular de la solución tiene que ver con que las políticas públicas no son muy claras y no hay suficiente información, pero, sobre todo, no se ha podido aprovechar una gran herramienta que son las escuelas”, indicó Fernández.

“A partir de las escuelas se pudiera generar, vía las familias, esta relación donde le puedas estar informando a los chavos y a las chavas lo que está pasando y tener personal capacitado para detectar a tiempo cuando jóvenes están cayendo en adicciones”.

El senador con licencia aseguró que la falta de información propicia el aumento de consumo que se registra en la entidad.

“La información es poder. Es importante que los jóvenes en los lugares donde estudian, y en la familia, tengan la información a su alcance para entender la gravedad y la peligrosidad de este tipo de drogas duras, que en muchos casos con una sola toma generan una adicción permanente, es vital que haya políticas públicas de información y que estas sean extensivas”, afirmó.

Por último, Fernández pidió al gobierno estatal priorizar la prevención como uno de los pilares de la estrategia de seguridad.