Las plataformas fueron vulneradas mientras participa en la encuesta para definir la persona que encabezará la Coordinación de la Defensa de la 4T en Nuevo León

Inicio / Nuevo León / Waldo Fernández sufre hackeo de sus redes sociales

Las redes sociales del senador con licencia Waldo Fernández fueron hackeadas este domingo.

En las cuentas del funcionario comenzaron a difundirse imágenes ajenas al contenido que habitualmente publica.

Vulneran cuentas con más de 1.4 millones de seguidores

Las plataformas del legislador, que en conjunto suman más de 1.4 millones de seguidores, fueron vulneradas mientras participa en la encuesta interna para definir a la persona que encabezará la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

Hasta el momento no se ha informado quién o quiénes estarían detrás del ataque cibernético.

Trabajan para recuperar sus redes sociales

Según versiones, el equipo de Fernández trabaja para recuperar el control total de sus redes sociales y eliminar el contenido publicado de manera indebida.

En tanto, continúa el proceso interno de Morena para la definición de su coordinación estatal rumbo a la elección de 2027.