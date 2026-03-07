Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Ofrece Karina 'N' disculpa pública a Waldo Fernández

El pronunciamiento busca fijar una postura oficial frente a las repercusiones personales y sociales derivadas de dicha situación

  • 07
  • Marzo
    2026

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Karina "N" emitió una disculpa personal hacia el senador Waldo Fernández González y su familia, tras los eventos de relevancia pública que trascendieron en días recientes.

El pronunciamiento busca fijar una postura oficial frente a las repercusiones personales y sociales derivadas de dicha situación.

La funcionaria reconoció el impacto que los hechos han tenido en el entorno de Fernández González, señalando que su intención es evitar mayores especulaciones y enfrentar la problemática con responsabilidad.

Esclarecimiento de los hechos

A través del comunicado, la funcionaria subrayó que el conflicto no tiene relación con su desempeño en el servicio público y desmintió haber utilizado su cargo para influir en las autoridades competentes, asegurando que no existió solicitud de favores ni presiones institucionales de su parte.

“Quiero manifestar con claridad que lamento profundamente las circunstancias que dieron origen a esta situación. Al mismo tiempo, considero importante señalar que en torno a este tema se han difundido diversas versiones y señalamientos que no siempre reflejan lo sucedido. Por ello, reitero mi disposición para colaborar en todo aquello que resulte necesario con la convicción de que los hechos deberán esclarecerse plenamente a través de las vías institucionales correspondientes”.

Confía en las instituciones

La funcionaria manifestó su determinación de resolver la situación por los canales legales, expresando su confianza en que el proceso se llevará a cabo conforme a derecho. 

"Estoy convencida de que una situación no define a una persona, sino el conjunto de actos que realiza a lo largo de su vida", afirmó.

Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía hacia ella y su familia, reiterando su compromiso de seguir trabajando en sus responsabilidades actuales mientras se desahogan las investigaciones o procesos pertinentes.


Comentarios

