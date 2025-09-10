Ya hay paradas de camión climatizadas en Guadalupe

Cerrar X
Las paradas de camión climatizadas ya se están propagando por la zona metropolitana de Monterrey, pues con el calor sofocante que predomina la mayor parte del año en la entidad, son más que necesarias. 

La primera de todas las que se piensan colocar está en el municipio de Guadalupe, específicamente en la avenida Pablo Livas  frente al Tecnológico de Nuevo León. 

Esta parada de camión tiene capacidad de hasta 14 personas, es completamente climatizada y además cuenta con dos cargadores inalámbricos para que aquellas personas que necesiten cargar sus teléfonos mientras esperan la unidad lo puedan hacer. 

"La primera en Latinoamérica, es una cabina que tiene clima, que tiene Wi-Fi, que tiene todo lo necesario para que los jóvenes y las personas que hacen uso de ella que la disfruten. 

“Nosotros sabemos que hoy la movilidad es parte fundamental de nuestra ciudad y esta primer caseta está en un lugar donde vamos a tener gente de todo el mundo y que van a poder disfrutar de un Guadalupe moderno", dijo el alcalde de Guadalupe, Héctor García. 

Esta cabina estará disponible durante toda la jornada del transporte público, la cual empieza a las 5:00 de la mañana y termina a las 12:00 de la noche. 

En otras partes del mundo existen este tipo de cabinas que se adaptan alas condiciones climáticas de cada país, por ejemplo en Canadá existen algunas con calefacción ya que en dicho país la mayor parte del tiempo hace frío. 

Se espera, que se instalen más de estas cabinas en otras partes de Guadalupe y más municipios se sumen a este proyecto.


