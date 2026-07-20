División ambiental resguarda a perro lesionado con machete

Las autoridades ya trabajan en la identificación de los responsables, mientras, el perrito se encuentra bajo resguardo oficial

La nueva División Ambiental, a través de la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, realizó un operativo de inspección en el municipio de Apodaca que derivó en el resguardo de un perrito que deambulaba en la vía pública con una grave lesión en la cola, aparentemente ocasionada con un machete.

Denuncia ciudadana moviliza a las autoridades

Derivado de una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, personal de la Procuraduría acudió al lugar señalado, localizó al ejemplar y procedió a su resguardo inmediato para trasladarlo y brindarle atención médica veterinaria.

El canino, de raza pastor belga, presentaba una lesión grave en la cola, la cual perdió, así como una de sus patas delanteras que le impedía moverse con normalidad.

Buscan identificar a los responsables

Las autoridades ya trabajan en la identificación de los responsables, mientras, el perrito se encuentra bajo resguardo oficial, recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación.