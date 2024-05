'Yo no tengo ningún problema con Mariana': Pato Zambrano

El candidato a la alcaldía de Monterrey por VIDA NL, Patricio Zambrano, podría declinar por su contrincante emecista, Mariana Rodríguez, y anteriormente habría asegurado que él no tiene ningún problema con ella.

Durante su entrevista con Luis Padua para 'La Polaka', él aseguró ser la mejor opción para ser alcalde de Monterrey, ya que no tenía problemas con Mariana, Adrián de la Garza ni con el gobernador Samuel García.

“Yo no tengo problemas con Adrián, ni tengo problemas con el Congreso, ni tengo problemas con Samuel, mucho menos con mariana, este es el alcalde que necesitan, El día que venga Samuel aquí o que venga adrián o que venga Mariana, pregúntale si tiene algún problema conmigo y te van a decir que no.

“Sí tengo relación (con Adrián) al igual que con Samuel, que, con el Congreso, quizá no hemos entendido que la política no se trata de golpetearnos, tal vez en mi ignorancia política y en este mismo foro insulté políticamente a alguien, yo estaba equivocado, ellos no son mis enemigos, al contrario, yo tengo que ser amigo del gobernador, cómo pretenden que me pelee con el gobernador si voy a ser alcalde de Monterrey”, dijo Patricio Zambrano.

Este martes, fuentes cercanas al candidato aseguraron que él habría llegado a un acuerdo con la emecista para declinar a su favor y que estaría anunciando su retiro de la contienda en los próximos días.

El equipo de Azteca Noreste intentó comunicarse con Zambrano en diferentes ocasiones, sin embargo, el candidato no respondió.

...

Comentarios