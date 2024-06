'Yo sé que tiene que aparecer': Esposa busca a físico de la UANL

Como sea, como esté, pero Judith quiere volver a saber de Rodolfo. Pasan los días y desde el 25 de mayo al catedrático y físico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, parece como si se lo hubiera tragado la tierra. Su familia no sabe ni de él, el automóvil que tenían y su perrita.

Rodolfo González González tiene 49 años, cabello negro corto, tez blanca, ojos negros, cejas pobladas, boca mediana y gruesa, mide 180 centímetros y conducía un automóvil Nissan Versa color plata con placas de circulación SST873B.

“Mi marido está desaparecido, pero si ustedes llegaran a verlo, por favor, en Alerta Amber ahí vienen los teléfonos, comuníquense con nosotros, cualquier pista, cualquier detalle que puedan tener, por más insignificante que parezca, créanme que todo eso para nosotros vale oro”.

Rodolfo tiene un diagnóstico de bipolaridad, sin embargo, Judith Aimé, su esposa, aclara que no es violento, sino que sus síntomas se presentan como una incomodidad ante las situaciones que vive, por lo que si alguien lo ve, pide no dudar en reportarlo ante alguna autoridad para su resguardo.

“A lo mejor podía reaccionar, no violentamente, no de ir a maltratar, a pegar, sino como a la defensiva, a lo mejor me quieres hacer algún daño, sí un poquito irritable”.

Judith sigue en espera de su esposo, él no había desaparecido y por ello teme que le haya pasado algo. Aunque tiene esperanza de hallarlo bien y con vida, la verdad es que no importa, como sea, como esté, si alguien le daño, sólo pide volver a saber de él. Pasan los días y la angustia crece. En casa lo esperan.

“Les deseo a todas esas personas que no encuentran a sus familiares que no perdamos la fe, no perdamos la fe, yo sé que tienen que aparecer''.

