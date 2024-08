Controla tu plan alimenticio: ¿Tienes hambre? ¡es tu cerebro!

La doctora y divulgadora científica, Marian García, más conocida como Boticaria García, asegura que la báscula “hay que desterrarla”, porque “sólo da información sobre el peso, pero no distingue entre masa grasa y masa muscular”.

Y añade que “lo ideal” es conocer cómo están distribuidas esas masas para llevar a cabo los cambios necesarios en nuestra alimentación. En entrevista con la agencia EFE, con motivo de la presentación de su libro Tu cerebro tiene hambre; García afirma que para perder peso “no hay un método universal que sirva a todo el mundo, los planes deben ser individualizados”.

Así se 'dispara' el hambre

La autora distingue en su libro cinco tipos de hambre:

El primero es el hambre fisiológica, que denomina hambre, hambre y que todos sienten “de manera natural”.

El segundo es el hambre emocional, que suele aparecer “cuando tenemos estrés o ansiedad” liberando cortisol, una hormona que “hace que tengamos más hambre y menos saciedad”, indica.

En tercer lugar, está el hambre ambiental, con la dopamina como protagonista, que surge, por ejemplo, “cuando pasamos delante de una churrería y simplemente con ver los churros ya nos cambia la cara”.

El cuarto tipo es el hambre Dragon Khan, que se da con alimentos muy azucarados, ya que se libera insulina y provoca un pico de glucosa en la sangre. En último lugar, está el hambre hormonal, que es el de las personas con obesidad.

Aclara que estas personas “tienen muchos adipocitos que los tienen inflamados. Cuando los adipocitos están muy apretados unos con otros, no respiran bien, y si no son capaces de respirar bien, no son capaces de enviar correctamente señales de saciedad”, afirmó.

Perder peso es una misión, en varios niveles

García, asegura que la clave para perder peso no está en modas nutricionales, y que es un proceso que lleva tiempo, un proceso en el que compara el cuerpo con el Partenón.

“Tiene un frontón, que es la parte más importante, nuestro cerebro”, dice, y añade que después están “los pilares de la dieta”, que clasifica en cuatro: “Los alimentos que tenemos que comer más, los que tenemos que comer menos, el pilar en el que cambio un alimento por otro, y el de no comer tanta cantidad”.

Además, está la base, que es el ejercicio físico, porque, a su juicio, “por muy buenos que tengamos los pilares de la dieta y nuestro cerebro controlado, si no tenemos músculo, si no hay ejercicio físico, será difícil que se mantengan los hábitos a corto plazo”.

