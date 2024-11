Risoterapia: Entre más sonrisas, menos visitas al médico

¿Sabías que a los seis años nos reíamos hasta 300 veces al día?, pero poco a poco vamos perdiendo la capacidad natural de reír, de tal forma que al llegar a los veinte años, apenas si reímos de quince a veinte ocasiones por jornada. ¿Qué es lo que pasa?

Según el psicólogo José Elías Fernández González, pionero de la risoterapia en el mundo de habla hispana, “en la edad adulta nos reímos tan poco, porque en la pubertad, al incorporarnos plenamente a la vida social, se nos educa para que no riamos con frecuencia, para no parecer despreocupados y provocar desconfianza en los demás”.

Así, paulatinamente, vamos dejando la cara alegre, para volvernos una persona seria y rígida. En ese momento, dejamos de practicar el mejor de nuestros gestos, quizá el único, que diferencia a los humanos de los demás seres: la risa.

Pero según Elías, no sólo perdemos lo que se define como una “expresión emocional de la alegría y la felicidad que lleva a conseguir un estado placentero”, sino que además nos privamos de una de las mayores fuentes de salud física y psicológica.

Debido a sus efectos protectores, curativos y revitalizadores del organismo, la mente y las emociones, “la risa franca, debería incluirse entre las recomendaciones médicas, junto con el ejercicio físico regular, una dieta equilibrada y el abandono del tabaco”, señala el risoterapeuta. (Con información de Agencias)

Recupera tu buen humor

Estos son algunos de los consejos del autor de la Guía Práctica de Risoterapia, José Elías Fernández, para recuperar la risa, desarrollar el buen humor y aprender a ser feliz.

*Bucea en tu infancia: Recuerda habitualmente aquellas cosas que de pequeño te hacían feliz, seguro que aún hoy en día algunas de ellas te hacen reír.

*No te alejes de las diversiones: Cuando estamos tristes no queremos ir a lugares o reuniones divertidas, porque creemos que no nos vamos a entretener, pero la mayoría de las veces nos sorprendemos de lo bien que lo pasamos.

*Deje que tu cuerpo se libere: Siempre que rías y la situación lo permita, intenta realizar movimientos libres, como pataleos o volteretas, como los niños. Permite que tus músculos se muevan como quieran, y los movimientos realimenten tu risa.

*Fortalece tu red de apoyo: Cuando te enfrentes a algo que te parezca insuperable, reúne a tus amigos y pídeles que te propongan soluciones al azar, con respuestas cortas y sin mucha reflexión. Pensar de forma diferente a lo estructurado, ayuda a encontrar la solución o su punto de partida.

Deja volar la presión de tu cabeza: Escribe en un papel los problemas sobre los que no tienes control, átalo a un gran globo y suéltelo, liberándote de ellos de una vez. Es una metáfora que ayuda a aliviar la presión mental de las dificultades.

Sabías que...

Basta con experimentar un minuto de risa sincera, dos o tres veces al día, para mejorar la salud física y mental; se calcula que 60 segundos de risa equivalen a 45 minutos de relajación.

