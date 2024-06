El arte de vivir Zen; organiza viaje de meditación en Japón

Conocer los lugares más bellos de Japón mientras te conoces mejor a ti mismo será posible durante el viaje grupal que está planeando Javier Gutiérrez, médico e instructor en mindfulness y director del Centro Mindfulness Monterrey.

El también editorialista del periódico El Horizonte dijo que será un viaje con contenido espiritual, con guía totalmente en español y en donde la meditación y la reflexión serán protagonistas.

El nombre de esta experiencia es El arte de vivir Zen, mismo que surgió a partir de un recuerdo familiar de Gutiérrez-

“Cuando falleció mi hermano Celestino, la familia sabíamos semanas antes del fatal desenlace y causalmente (no casualmente) una sobrina me regaló el libro del maestro zen Thich Naht Hanh que se llama El arte de vivir y ese libro fue para mí prácticamente mi Tanatólogo en el proceso de muerte y duelo de mi hermano y me sano profundamente, llevándome a vivir un proceso de mucha paz y autodescubrimiento y ese libro es el que compartiré en el viaje.

Entre los propósitos del viaje está seguir creciendo con maravillosos seres humanos que también están en la búsqueda de su ser y hacerlo en lugares de tanta energía representa un plus extraordinario.

Para ser parte de este viaje no se requiere conocimiento previo ni de meditación ni de filosofía oriental, sólo interés por aprender herramientas para vivir plenamente.

Se verán enseñanzas de la tradición zen pero que son totalmente compatibles con todo camino espiritual e iremos viendo cómo está filosofía milenaria nos puede transformar profundamente.

Quienes deseen ser parte del grupo que viajará a Japón pueden escribir por WhatsApp al 811941 2061 o ingresar al sitio web www.mindfulnessmonterrey.com

