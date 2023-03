¿Por qué el refresco daña los riñones y destapa tuberías?

Los refrescos son una de las bebidas más dañinas para los riñones debido a su alto contenido de azúcares y ácido fosfórico.

Una de las bebidas más consumidas en el mundo es el refresco de cola, el cual, también se ha empleado como un remedio casero para destapar tuberías.

Esto es posible gracias al ácido fosfórico que contiene este misterioso líquido oscuro que tiene diversos efectos negativos en el organismo.

De acuerdo con Eat this, not that, los refrescos son de las bebidas más dañinas para los riñones debido a su alto contenido de azúcares y el ácido fosfórico que incluyen, pero ¿de dónde viene esta sustancia y por qué es tan dañina?

Se trata de uno de los añadidos de fósforo que se agregan a ciertos alimentos procesados, entre ellos los refrescos, especialmente los oscuros.

El fósforo es un mineral que naturalmente se encuentra en diversos alimentos y en la industria se usa para espesar, mejorar el sabor, evitar la decoloración y conservar.

De acuerdo con el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua del gobierno de Australia (DCCEEW, por sus siglas en inglés), el ácido fosfórico se emplea en alimentos como un antioxidante y en bebidas como un aditivo de sabor.

Aunque su excedente suele eliminarse de la sangre gracias a los riñones, una dieta alta en fósforo tiene afectaciones a largo plazo.

“Si tus riñones no funcionan bien, puedes presentar un nivel alto de fósforo en la sangre, lo cual te pone en mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiaca, debilidad ósea, dolor articular e incluso la muerte”, señala Mayo Clinic.

Es por esto que al refresco se le relaciona especialmente con la producción de cálculos renales.

Además, por sus capacidades, el ácido fosfórico tiende a utilizarse también en la fabricación de fertilizantes, sales, jabones y detergentes .

Sin embargo, no es recomendable para destapar caños o lavabos porque el alto nivel de azúcar que contienen puede generar daños imprevistos.