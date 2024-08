¿Sabías que.. de la risa al amor solo hay un paso?

Ella, al echar de menos el cariño y la pasión que tenían durante el noviazgo, le dice a él: “¿Te has fijado que el vecino besa y acaricia todos los días a su mujer en cada ocasión que se le presenta?, ¿por qué no haces tú lo mismo? … y él le responde: “De verdad que no te importa que bese a nuestra vecina?”.

Esta es sólo una de la infinidad de formas de tomarse con humor “las cosas del querer”, pero hay otras, muchas más, que demuestran que uno de los mejores caminos hacia el amor es el humor.

Según el psicólogo clínico y experto en risoterapia José Elías, “la risa y el buen humor aumentan nuestro atractivo”, así lo comprobó una investigación realizada por los psicólogos Bárbara Fraley y Arthur Aaron, de la Universidad Estatal de Nueva York.

En su experimento, los psicoterapeutas solicitaron a diversas parejas que no se conocían entre sí, que participaran en una actividad determinada. En algunas ocasiones, el ejercicio se trataba de una tarea divertida que les haría reír juntos.

Posteriormente, los psicólogos pidieron a cada uno de los participantes que evaluara a su compañero de experimento. Así, encontraron que las personas que rieron con su pareja desconocida se sintieron más cercanas y más atraídas hacia ella. (Con información de Agencias).

El amor y el humor son una pareja. Las personas a las que más queremos son las mismas con las que más reímos”

Eduardo Jáuregui, Psicólogo y escritor

Una carcajada es como una aspirina para el corazón

“Casi todos saben que el humor y la risa, reducen el estrés y elevan el estado anímico, y tienen incluso un efecto analgésico leve, de tipo aspirina”, ha señalado Eduardo Jáuregui, profesor de Psicología Social en la Saint Louis University (EUA), y cofundador de la consultora de formación Humor Positivo.

Según este experto, “el humor positivo, es decir no agresivo, también está asociado a una mejor salud mental, aunque a diferencia de lo que suele pensarse, todavía no está demostrado que tenga una relación con la salud física a largo plazo.

“Además de la capacidad de estimular la creatividad, la memoria, la toma de decisiones, la motivación y la generosidad, otros beneficios menos conocidos de la risa y el buen humor incluyen su poder de atracción y de reducir tensiones entre las personas”, explica Jáuregui.

“Las risitas constantes de los enamorados son otra señal más de que han perdido el juicio bajo los efectos de esta dulce enfermedad que es el enamoramiento”, según el autor del libro Amor y humor.

De las risas a las caricias

Según Jáuregui: “El amor y el humor son una pareja, de hecho, las personas a las que más queremos son las mismas con las que más reímos, y a la inversa. Cuando hay intimidad y confianza es cuando podemos quitarnos la máscara de seriedad que nos ponemos en el trabajo o en la calle, y entonces hacemos o decimos tonterías y nos tomamos el pelo mutuamente”, afirma el terapeuta.

“Reír une y atrae a las personas y, al mismo tiempo, reduce las tensiones entre ellas. En la formación de las parejas románticas, el ‘tonteo’ es la estrategia básica de acercamiento, cuando ya están establecidas, el humor y el juego ayudan a mantener la chispa en la relación y reducir las tensiones. Es que la risa es la distancia más corta entre dos personas”, indica Jáuregui.

