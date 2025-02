Selena Gomez y Benny Blanco anuncian su primer álbum juntos

La pareja del momento, Selena Gomez y Benny Blanco, ha confirmado el lanzamiento de su primer álbum en conjunto, titulado "I Said I Love You First". El disco estará disponible el próximo 21 de marzo bajo los sellos SMG Music, Friend Keep Secrets e Interscope Records.

Mediante redes sociales, la cantante compartió el anuncio de su regreso a la música, luego de que recientemente aseguró que no estaba entre sus planes lanzar nuevos temas, pues quería centrarse en su carrera como actriz.

I always trick you guys 🥰 my NEW album I Said I Love You First with my best friend @itsbennyblanco, is out on 3/21 🖤https://t.co/Hj1SoKdx8Q pic.twitter.com/eKwrejI6Qa