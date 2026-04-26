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Nuevo León

Activan Operativo Muralla y abaten a cinco en Parás

Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y civiles armados dejó como saldo a cinco personas sin vida y el aseguramiento de armamento

  • 26
  • Abril
    2026

Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y civiles armados dejó como saldo a cinco personas sin vida y el aseguramiento de armamento, vehículos y equipo táctico en Parás, Nuevo León

La movilización se originó a partir de labores de inteligencia que alertaron sobre la presencia de civiles armados en la zona. 

En respuesta, elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron patrullajes estratégicos para ubicar a los sospechosos.

Fue durante uno de estos recorridos cuando los uniformados fueron atacados por los civiles, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Las autoridades lograron repeler la agresión y controlar la situación sin que se reportaran bajas o heridos entre los elementos de seguridad.

En el sitio fueron aseguradas dos armas largas, así como cinco camionetas tipo pick-up presuntamente utilizadas por el grupo armado.

También se localizaron cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico.

El área permanece resguardada mientras se realizan las diligencias correspondientes por parte de peritos, quienes se encargarán de recabar evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Autoridades estatales y federales informaron que se mantendrá la presencia operativa en la región, en coordinación con la Guardia Nacional, a fin de reforzar la vigilancia y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los fallecidos ni posibles detenciones relacionadas con estos hechos.


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