Tamaulipas

Abren convocatoria para becas nacionales dirigidas a estudiantes

Desde el pasado 15 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para que los estudiantes de nivel secundaria puedan acceder al sistema de becas nacionales

Desde el pasado 15 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para que los estudiantes de nivel secundaria puedan acceder al sistema de becas nacionales, a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx.

En la zona norte de Tamaulipas, se invita a la población estudiantil a ingresar también por medio de la página del coordinador nacional de estas becas, Julio León, con el fin de obtener información detallada y no dejar pasar la oportunidad de acceder al apoyo educativo.

El trámite puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y no requiere de intermediarios. Además, es completamente gratuito, por lo que en ninguna dependencia debe cobrarse por la gestión.

Las autoridades han emitido un llamado a los solicitantes para no entregar datos personales en papelerías u oficinas que ofrezcan realizar este procedimiento, ya que existe el riesgo de fraude o robo de identidad.

La convocatoria permanecerá abierta con el objetivo de que el mayor número de alumnos de secundaria puedan aprovechar este beneficio.

El coordinador regional de Becas Bienestar, Alexander Bolaños, destacó la importancia de este programa para los jóvenes:

“Vamos a ir por aquellos jóvenes que van entrando a la secundaria o que no se pudieron inscribir por alguna razón. Este es el calendario que tenemos a corto plazo, también viene después el calendario de media superior. Vamos a hacer asambleas informativas para enseñar a todos los jóvenes que estudian la preparatoria pública cómo incorporarse a este programa de becas Benito Juárez”.

El funcionario agregó que este apoyo es individual y busca llegar a cada estudiante de escuela pública:

“Este no es por familia, esta es por cada estudiante. Cada uno tiene derecho a una beca de 1,900 pesos bimestrales. Ahí el titular es el joven, y en caso de ser menor de edad debe ir acompañado por un adulto para que sepa que está recibiendo un apoyo económico y que le va a dar un buen uso”.


