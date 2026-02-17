Podcast
Abren registro para pensiones del Bienestar en Nuevo León

Autoridades también informaron que se encuentra en marcha el calendario de pagos para estudiantes de secundaria, el cual concluirá el próximo 27 de febrero

  • 17
  • Febrero
    2026

El Gobierno Federal abrió el periodo de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que autoridades hicieron un llamado a la población que cumple con los requisitos a acudir a los módulos de atención en el estado de Nuevo León.

pensiones-becas-bienestar-nuevo-leon.jpg

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, podrán registrarse mujeres de 60 a 64 años de edad, siempre y cuando ya hayan cumplido la edad o la cumplan durante el mes de febrero.

Este apoyo económico es de 3 mil 100 pesos bimestrales. Mientras tanto, la Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más, quienes recibirán un apoyo de 2 mil 300 pesos bimestrales.

Autoridades informaron que en Nuevo León se encuentran habilitados 57 módulos de Bienestar, distribuidos en distintos municipios del estado, los cuales permanecen abiertos para atender a los interesados.

pensiones-becas-bienestar-nuevo-leon.jpg

Para realizar el registro, los solicitantes deberán presentar cuatro documentos: identificación oficial vigenteCURPacta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a seis meses, además de proporcionar dos números telefónicos de contacto.

Posteriormente, personal de Bienestar se comunicará con los beneficiarios para indicarles la fecha, hora y lugar donde podrán recoger su tarjeta.

Se exhortó a la ciudadanía a aprovechar este periodo de inscripción, ya que de no hacerlo, la siguiente ventana de registro se abrirá hasta dentro de dos o tres meses.

Becas para el Bienestar: continúan pagos y abren registros

En materia educativa, autoridades de la Coordinación de Becas para el Bienestar informaron que ya se encuentra en marcha el calendario de pagos para estudiantes de secundaria que son continuidad, el cual inició esta semana y concluirá el 27 de febrero.

Los apoyos económicos son de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos adicionales dependiendo del número de estudiantes por familia.

pensiones-becas-bienestar-nuevo-leon.jpg

Asimismo, se anunció que del 19 de febrero al 10 de marzo se llevarán a cabo campañas informativas en escuelas primarias del estado para dar a conocer el proceso de registro de la Beca Rita Cetina, con la meta de visitar 2,438 planteles e incorporar a 358 mil 117 estudiantes.

El registro para primaria estará abierto del 12 al 19 de marzo, y deberá realizarse directamente por el tutor a través de la plataforma oficial www.becas.mx utilizando la Llave MX, con el objetivo de evitar fraudes o páginas falsas.

En cuanto a nivel medio superior, el registro para la Beca Benito Juárez estará disponible del 16 al 27 de febrero, mientras que para educación superior continúa abierta la convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Autoridades reiteraron el llamado a padres de familia y estudiantes a consultar únicamente páginas oficiales, ya que se han detectado reportes de sitios falsos que brindan información incorrecta.

Finalmente, se informó que la entrega de tarjetas se realizará de manera directa en los planteles educativos o mediante operativos especiales en municipios rurales, con el fin de garantizar que ningún estudiante se quede sin recibir su apoyo.


