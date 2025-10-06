Abren inscripciones para la carrera 'Corriendo por la Vida'

El Sistema DIF Reynosa anunció la apertura de inscripciones para la carrera 5K “Corriendo por la Vida”, una actividad que forma parte de las acciones del mes de la lucha contra el cáncer y que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a mujeres en tratamiento.

La presidenta del DIF Reynosa, Alejandra Yalitza Garza, informó que el evento se realizará con el respaldo del Voluntariado del Instituto Municipal del Deporte y del Gobierno de Reynosa.

Explicó que la inscripción tendrá un costo de 300 pesos e incluirá un kit con playera, número, medalla y mochila, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta causa que une deporte y solidaridad.

Garza detalló que los recursos obtenidos se destinarán a la realización de cirugías reconstructivas y a la compra de prótesis mamarias, acciones que han beneficiado a decenas de mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Además, dio a conocer que las actividades continuarán el 26 de octubre con el tradicional “Desayuno por la Vida”, a efectuarse en el salón Legacy a las 9:00 de la mañana, con un donativo de 600 pesos por persona. Los boletos pueden adquirirse en las instalaciones del DIF Central.

La presidenta del DIF destacó los resultados alcanzados gracias a estos programas, al mencionar que más de 410 mujeres han sido beneficiadas con mastografías gratuitas, que actualmente siguen disponibles en las instalaciones del organismo.

Además, en los últimos años se han realizado ocho cirugías reconstructivas y se ha apoyado a más de 170 mujeres con prótesis externas de mama.

Por su parte, el presidente municipal Carlos Víctor Peña Ortiz subrayó que estos beneficios no se limitan al mes de octubre, sino que están disponibles durante todo el año.

Recalcó que el propósito es que las mujeres de Reynosa tengan la oportunidad de realizarse revisiones médicas en cualquier momento, fortaleciendo así la detección oportuna y la atención integral contra el cáncer.

Con estas acciones, el Sistema DIF Reynosa y el Gobierno Municipal reafirman su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres, promoviendo la prevención y el apoyo solidario a quienes luchan día a día contra esta enfermedad.

