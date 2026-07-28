Academia sin aval de la Sedena operó con autorización estatal

Mario Delgado afirmó que la educación militarizada no está autorizada en México, pese a que el plantel donde murió Dafne operaba bajo ese esquema

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La muerte de Dafne Zapata, de 13 años, durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz no sólo destapó presuntos abusos al interior de la institución, sino también abrió interrogantes sobre las autoridades que permitieron su operación. Aunque la Secretaría de Educación Pública aseguró que en México no existe autorización para impartir educación militarizada, la academia funcionó durante años con permisos otorgados por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para ofrecer estudios de educación básica y media superior.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas- 28 de julio

Hasta ahora, se sabe que la Academia Militarizada Doenitz operaba bajo un esquema de disciplina militar, aunque sin autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Pese a ello, contaba con acuerdos emitidos por la Secretaría de Educación de Tamaulipas que le permitían impartir clases en distintos niveles educativos.

Este lunes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que en el país existen al menos seis escuelas con características similares, pero dejó en claro que ninguna modalidad de educación militarizada está autorizada por la legislación mexicana.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, declaró el funcionario federal.

Delgado Carrillo explicó además que la expedición de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y las autorizaciones para el funcionamiento de escuelas particulares corresponde exclusivamente a las autoridades educativas de cada entidad federativa.

Los registros del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas muestran que el Gobierno estatal otorgó en 2001 el acuerdo para que la institución impartiera educación de nivel bachillerato y, posteriormente, en 2005, autorizó su funcionamiento en el nivel de primaria.

A esos permisos se sumaron las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, que otorgó el uso de suelo y las anuencias de Protección Civil necesarias para su operación.

Originalmente, este tipo de academias fueron concebidas como espacios para fomentar disciplina, valores y atender a jóvenes con problemas de conducta; sin embargo, la muerte de Dafne ha puesto bajo escrutinio la forma en que eran supervisadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

La vigilancia del funcionamiento de los planteles corresponde al Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), organismo dependiente de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Hasta el momento, ni esa instancia ni la propia SET han informado si la academia fue inspeccionada recientemente o si existían observaciones sobre su operación antes del fallecimiento de la menor.

Les dan prisión preventiva

Los dos principales mandos de la Academia Militarizada Doenitz permanecerán en prisión mientras avanza la investigación por la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en Ciudad Madero. Una jueza de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al considerar procedente la solicitud presentada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Jorge Luis "P", identificado como "Comandante Ponce", y Estrellita "M", conocida como "Sargento Estrellita", fueron presentados ante un juez durante la audiencia inicial celebrada en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde el Ministerio Público les formuló imputación por su probable participación en el delito de feminicidio y expuso los primeros datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

A petición de la defensa, la autoridad judicial concedió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir la situación jurídica de ambos, por lo que la audiencia continuará el próximo 30 de julio, cuando se resolverá si son vinculados a proceso.

Mientras se desarrolla esa etapa del procedimiento, los imputados permanecerán privados de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al estimar la jueza que existen elementos para mantenerlos en reclusión durante el proceso.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas durante la madrugada del domingo, como parte de las investigaciones iniciadas tras la muerte de la menor, ocurrida el pasado 16 de julio durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz.

Con estas detenciones ya son tres las personas procesadas por este caso. La primera fue Danna Yanina "N", de 18 años y ex cadete de la institución, quien enfrenta un proceso penal por separado por hechos relacionados con la misma investigación.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas sostiene que cuenta con elementos suficientes para solicitar la vinculación a proceso de los tres imputados. No obstante, será la jueza de control quien determine si las pruebas presentadas permiten iniciar formalmente el proceso penal en su contra. Hasta el momento, la dependencia no ha confirmado si existen más órdenes de aprehensión o si habrá nuevas imputaciones derivadas del caso.