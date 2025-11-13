Acuden a jornadas de vacunación implementadas en Reynosa

Cientos de ciudadanos están acudiendo al llamado oportuno de la Secretaría de Salud para mantenerse protegidos de las enfermedades propias de la temporada. En la zona de Reynosa se llevan a cabo jornadas de vacunación con el objetivo de alcanzar la meta de proteger a la mayor cantidad posible de la población.

La jefa del Distrito de Salud para el Bienestar número 4, Iliana Villarreal Cantú, informó que actualmente se están aplicando diversas vacunas para reforzar la salud de la comunidad, incluyendo las dosis contra neumococo, influenza y COVID-19, además de la BCG para recién nacidos y otras del esquema básico infantil.

“La vacuna del neumococo, la de la influenza y la del COVID, la que tenemos hoy en día es Pfizer, y estamos también con la BCG para los recién nacidos y completando esquemas; si les hace falta la del sarampión y rubéola se las estamos aplicando, hepatitis, DPT, hexavalente, estamos checando para completar esquemas a los niños que están acudiendo”, explicó Villarreal Cantú.

Los padres de familia están respondiendo con responsabilidad, acudiendo en orden y en distintos horarios para la aplicación de vacunas a los menores. Una vez en los módulos, muchas familias deciden aprovechar la oportunidad para que todos sus integrantes accedan al programa de vacunación.

José, padre de familia, expresó su satisfacción por contar nuevamente con las dosis disponibles para su hijo recién nacido.

“Ya se habían tardado bastante con lo de la vacuna, si entras como en pánico, pero ya uno investiga y sabes cuánto tiempo puede pasar. Él tiene un mes dos semanas y ahorita ya, y nosotros también nos vamos a aplicar”, comentó.

Por su parte, Yara, madre de familia, destacó la atención del personal de salud y la tranquilidad que genera el proceso de vacunación.

“Que no intente exprimir el granito ni tocarlo ni nada de eso, es más que nada para no infectarlo. Ya me siento más tranquila, ella ni lloró”, dijo.

Médicos y personal de salud recomiendan acudir en estas fechas para recibir las vacunas correspondientes, ya que esto garantiza una mejor protección durante la temporada de invierno. Además, recordaron que no es necesario hacer largas filas ni acudir de madrugada, ya que se cuenta con suficientes dosis para atender a la población.

“Ya nos llegaron suficientes dosis y ahorita precisamente tenemos BCG para los bebés que quedaron pendientes porque falte o que quieran se los estamos aplicando. Ya tenemos en los centros de salud y también en los hospitales BCG, entonces ya no hay por qué hacer largas filas”, aseguró Iliana Villarreal Cantú, jefa del Distrito de Salud para el Bienestar número 4.

Comentarios