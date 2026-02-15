Acuden más de 27,000 personas a la macrobrigada de vacunación

Sin importar los rayos del sol, la larga fila y el prolongado tiempo de espera, más de 27,000 regios llenaron el macromódulo de vacunación instalado en la Explanada de los Héroes este fin de semana.

"En la Macrobrigada de sábado y domingo se aplicaron 27,947 vacunas; además se administraron 2,199 en los Centros de Salud que operaron este fin de semana", informaron autoridades estatales.

Aunque había también dosis contra influenza y neumococo, la mayoría buscaba protegerse contra el sarampión.

“Yo vine por un refuerzo porque no me acuerdo si la tenía, entonces para no fallarle”, dijo Luis Martínez.

La afluencia era tanta que prácticamente rodeaba la totalidad del perímetro de la plaza.

“Tenemos que protegernos, nos hicimos como una hora y media, pero sí vale la pena porque si no vamos a gastar más en medicinas para que nos curen”, consideró Américo García.

Con sombrillas, gorras, camisas de manga larga y líquidos para hidratarse, los regios sortearon el caluroso clima que se registró el domingo.

“Si nos asoleamos por otras cosas, que no nos asoleemos por una vacuna que es algo que sí necesitamos”, platicó Nancy Solís.

El macromódulo operó durante el fin de semana de 8:30 horas hasta las 15:00 horas.

Alma Rosa Marroquín, titular de salud estatal, detalló que el sábado se aplicaron 16,433 dosis, mientras que el domingo fueron 13,713 dosis.

“Muy contentos, sin embargo, todavía vemos familias que vienen con sus hijos, con cartillas incompletas, que no tienen ninguna vacuna, y todas esas personas son susceptibles a enfermar si entran en contacto con el virus", expresó Marroquín.

La funcionaria informó que en este 2026 se han registrado 18 casos de sarampión, de los cuales 10 se han presentado en mujeres y 8 en hombres, en personas de 5 meses a 47 años, las cuales se encuentran estables.

“Recuerden que el sarampión se produce por un virus que es altamente contagioso; como lo hemos mencionado, es más contagioso que el COVID y puede producir signos y síntomas leves, moderados, severos y muy severos”, señaló.

Marroquín puntualizó la importancia de la vacunación, además de estar alerta ante cualquier síntoma de la enfermedad como fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis, inflamación de ganglios, erupciones rojas que inician en la cabeza y se extienden al resto del cuerpo.

Comentarios