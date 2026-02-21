Podcast
Nuevo León

Familias acuden a jornada de vacunación en Guadalupe

Decenas de familias acudieron al módulo instalado en el municipio de Guadalupe; estiman aplicar unas cinco mil dosis durante la jornada

Desde temprana hora, decenas de familias acudieron al módulo de vacunación instalado en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, para participar en la jornada de inmunización dirigida a la población en general.

Niños y adultos se dieron cita en este punto para aplicarse vacunas contra el sarampión, influenza y neumococo, como parte de las acciones preventivas de salud.

En el lugar se habilitó un sistema drive thru, donde se pudo observar una larga fila de vehículos que se extendía hasta la avenida Tolteca, lo que reflejó la respuesta positiva de la ciudadanía.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 12:00 del mediodía. Autoridades estiman que durante esta actividad se apliquen alrededor de cinco mil dosis.

La participación de las familias se mantiene constante desde las primeras horas del día en este módulo de vacunación ubicado en Guadalupe.

