Acusan a enfermeros de Cruz Roja por presunto abuso a paciente

El relato indica que al arribar el esposo de la paciente, inicialmente no se le permitió el acceso; sin embargo, al lograr verla, notó una actitud inusual.

Una denuncia pública difundida en redes sociales ha generado indignación, luego de que familiares de una joven señalaran a presuntos enfermeros de la Cruz Roja por supuestos actos indebidos ocurridos al interior de la institución.

De acuerdo con el testimonio, los hechos habrían ocurrido la noche del 21 de junio, entre las 11:00 y 11:30 pm, cuando una mujer de 20 años de edad, de nacionalidad estadounidense, fue ingresada tras presentar un episodio de epilepsia que la dejó inconsciente por varios minutos.

Según la versión de la familia, mientras la joven se encontraba en estado vulnerable, dos trabajadores de enfermería habrían realizado tocamientos inapropiados, presuntamente creyendo que la paciente no estaba consciente. Además, se asegura que durante el incidente se emitieron comentarios de carácter inapropiado y que la joven fue trasladada a un área donde, presuntamente, no había cámaras de vigilancia.

El relato indica que al arribar el esposo de la paciente, inicialmente no se le permitió el acceso; sin embargo, al lograr verla, notó una actitud inusual, ya que la joven reaccionó con temor y pidió que no la tocaran. Posteriormente, al salir del lugar, ella le habría contado lo sucedido.

Tras lo ocurrido, el familiar regresó al sitio para confrontar al personal y solicitar acceso a las cámaras de seguridad, pero —según la denuncia— los señalados negaron los hechos y no se proporcionó evidencia videográfica. También se menciona la presencia de una enfermera que, de acuerdo con el testimonio, no intervino en la situación.

La familia exige que el caso sea investigado y que se deslinden responsabilidades, al considerar que se trató de un abuso hacia una persona en estado de vulnerabilidad.

Hasta el momento, la Cruz Roja no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a estos señalamientos.