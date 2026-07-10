Acusan a Alfonso Obregón de presunto abuso a una menor

La actriz de doblaje Brenda Rivero acusó a Alfonso Obregón de haberla abusado cuando ella tenía 16 años durante una expo en Cancún

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Brenda Rivero, actriz de doblaje, denunció públicamente que Alfonso Obregón la besó y tocó sin su consentimiento cuando ella tenía 16 años y él rondaba los 50.

El caso revive antiguas acusaciones contra el actor conocido por dar voz a Shrek.

Alfonso Obregón se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras el testimonio de una joven que lo acusa de conductas inapropiadas cuando ella era menor de edad.

Brenda Rivero relata el presunto abuso ocurrido en Cancún

La joven Brenda Rivero compartió en redes sociales su testimonio sobre los hechos que habría sufrido a los 16 años por parte de Alfonso Obregón, amigo de sus padres y colega en el medio del doblaje.

Según su relato, el reencuentro se produjo durante una expo en Cancún. Obregón se acercó a ella desde temprano, le preguntó por su familia y le repetía constantemente que era muy madura para su edad.

Brenda detalló que el actor le propuso ser novios y, con el pretexto de cambiarse de camisa, la llevó a un lugar apartado cerca del estacionamiento donde le dio su primer beso.

“No me sentía cómoda cuando me besaba, me tocaba la pierna”, relató.

Durante el primer día de la expo, Obregón intentó llevarla sola a cenar y dejarla en casa de sus abuelos, pero una organizadora del evento intervino y los acompañó, sospechando algo extraño.

La joven indicó que los acercamientos persistieron los días siguientes.

El tercer día, durante una comida con su madre presente, Obregón la tocaba por debajo de la mesa y expresaba su deseo de decirle que estaban juntos. Brenda mencionó que no quería que la regañaran y que él se comportaba “como un chamaquito”.

Mensajes en Facebook y alerta familiar

Posteriormente, Obregón contactó a Brenda por Facebook, proponiéndole vivir juntos y hablando de relaciones sexuales. Ella se asustó, lo bloqueó, pero él llamó a su madre preguntando por ella, lo que detonó la sospecha y reveló los hechos.

La joven explicó que se sentía culpable, no identificaba las conductas como abuso en ese momento y lamentaba especialmente el episodio en el que Obregón le presentó a su entonces novia mientras mantenía el contacto con ella.

Años más tarde, durante un trabajo de doblaje dirigido por Obregón, Brenda aceptó una invitación a cenar con la esperanza de recibir una disculpa. En cambio, relató que él le preguntó directamente por qué no tenían relaciones sexuales, alegando después que no sabía que ella era menor de edad en su momento.

Brenda Rivero también señaló que en el medio del doblaje se normalizaba la presencia de Obregón rodeado de mujeres mucho más jóvenes.

Hasta el momento, no se ha reportado una nueva denuncia penal formal por parte de Brenda Rivero, aunque el testimonio ha revivido el debate en redes sociales. Anteriormente, en agosto de 2024, Obregón fue detenido por otros dos casos de presunto abuso sexual y posteriormente liberado.