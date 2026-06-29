El exescolta enfrenta cargos federales por supuestamente alterar estadísticas con Milwaukee para beneficiar a apostadores y reducir deudas personales

Inicio / Deportes / Acusan a exjugador Malik Beasley por presunto amaño de apuestas

El exjugador de la NBA Malik Beasley fue acusado formalmente en una amplia investigación federal sobre apuestas ilícitas en partidos de baloncesto, al ser señalado de haber ajustado deliberadamente su rendimiento durante la temporada 2023-2024 con los Milwaukee Bucks para beneficiar a apostadores y aliviar sus problemas financieros.

Beasley, quien no ha vuelto a jugar en la NBA desde su paso por los Detroit Pistons en la campaña 2024-2025, figura entre los seis acusados en una causa presentada en Brooklyn. Entre ellos también aparece el exjugador Ed Davis.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que los involucrados "convirtieron el baloncesto profesional en una operación criminal de apuestas", al tiempo que advirtió que este tipo de esquemas "socavan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público que sigue los deportes".

Las autoridades sostienen que se apostaron cientos de miles de dólares mediante plataformas populares de apuestas deportivas.

Según la acusación, Beasley atravesaba una complicada situación financiera, con pérdidas millonarias derivadas de apuestas, y dependía de Davis para obtener apoyo económico.

El abogado del exjugador, Steve Haney, aseguró que su cliente niega categóricamente las acusaciones.

"Malik mantiene su presunción de inocencia durante toda esta investigación de dos años. Pedimos que la gente reserve su juicio hasta que se conozcan todos los hechos", declaró.

Acusan que Beasley avisaba a apostadores sobre su rendimiento

La acusación señala que, a cambio de alterar su desempeño en determinados partidos, Beasley recibía pagos de sus co-conspiradores y obtenía la reducción o cancelación de deudas que mantenía con Ed Davis.

Uno de los casos expuestos ocurrió el 10 de marzo de 2024, durante un encuentro entre los Bucks y los Los Angeles Clippers. De acuerdo con la investigación, Beasley informó previamente que intentaría superar la línea de apuesta de 3.5 rebotes.

Con apenas un segundo restante y el partido prácticamente definido, el jugador disputó un último tiro y se lanzó entre varios rivales para capturar un rebote que le permitió finalizar con cuatro rebotes, superando así la cifra establecida por las casas de apuestas.

"Lo gracioso es que después de que lo consiguió dio un gran suspiro de alivio", escribió uno de los presuntos co-conspiradores en un mensaje de texto citado por la acusación.

Los investigadores sostienen que en otros encuentros Beasley también comunicó a sus contactos cuándo tendría un rendimiento inferior a determinadas estadísticas.

La NBA informó que continuará colaborando con las autoridades durante el desarrollo del proceso.

"Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad", señaló el portavoz de la liga, Mike Bass.

Además de Ed Davis, fue acusado Paolo Zamorano, un agente deportivo que anteriormente representó al exjugador y que, según la fiscalía, realizó apuestas utilizando la información proporcionada por Beasley.

Su abogado, Ken Breen, afirmó que Zamorano niega cualquier conducta ilícita y espera demostrar su inocencia ante los tribunales.

La investigación alcanza a otras figuras del baloncesto

El caso forma parte de una investigación mucho más amplia sobre apuestas ilegales que ya ha derivado en decenas de arrestos.

Entre los nombres vinculados al expediente también figuran Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama y exentrenador de los Portland Trail Blazers; Damon Jones, quien ya se declaró culpable; y Terry Rozier, actualmente procesado por presuntamente ayudar a terceros a ganar apuestas relacionadas con su desempeño cuando jugaba para los Charlotte Hornets.

Asimismo, el caso recuerda el de Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, quien en 2024 admitió haber abandonado deliberadamente partidos para favorecer apuestas realizadas por sus cómplices.