Tamaulipas

Acusan existencia de falsos inspectores en COEPRIS y PC estatal

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo denunció a estos 'inspectores' quienes realizan visitan comercios para realizar extorsiones

  • 12
  • Agosto
    2025

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así como la organización de Puestos Fijos y Semifijos, alertaron sobre la presencia de inspectores falsos de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mismos que realizan visitas a los comercios para realizar actos de extorsión y solicitaron a las autoridades investigar hasta las últimas consecuencias.

Abraham Rodríguez Padrón, presidente de Fecanaco en Tamaulipas, explicó que se tiene documentado este tipo de malas prácticas en municipios como Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico.  

“Hay gente que se está haciendo pasar como autoridades, ya lo hemos remitido con la autoridad de Coepris, lo hemos remitido con Protección Civil Estatal porque en algunos municipios también se han clonado ahí supuestos inspectores de Protección Civil, y en este caso de Coepris, lo hemos hecho del conocimiento del mismo secretario de Salud y del Coordinador Estatal de la Coepris”, señaló 

El sector empresarial ya solicitó la intervención de las autoridades para que se realicen las investigaciones correspondientes y llegar hasta las últimas consecuencias en los municipios donde se ha presentado este tipo de delito. 

“En el caso de Coepris por ejemplo te pueden pedir la licencia de funcionamiento o la iniciación de las actividades, o si son restaurantes si son puestos ambulantes, cualquier cosa les pueden solicitar, si es Protección Civil, te piden el plan de Protección Civil, que se tenga un dictamen elaborado y como no lo tienes pues ahí mismo te dicen que te van a aplicar una multa, te sacan la ley, porque la conocen muy bien, te sacan la ley y te dicen que hay tantas UMAS de multa y hasta te ofrecen un descuento para que pagues en ese momento”, dijo el líder empresarial. 

Por su parte el dirigente de la Asociación de Puestos Fijos y Semifijos en Ciudad Victoria, Paulino Cortez, dijo que la COEPPRIS de la Secretaría de Salud, debería de realizar una investigación interna para determinar si algún trabajador de la dependencia está involucrado. 

“Igual nosotros hacemos un llamado al director de Coepris para que cheque bien su personal lo que andan haciendo, porque muchas veces los compañeros tienen miedo en denunciar por represalias, entonces esperemos que no sea el caso porque no hemos tenido ninguna queja por parte de los compañeros, pero si se llegara a denunciar esperemos que el director tome cartas en el asunto y que su personal trabaje conforme a derecho como les marca la ley”, refirió.


