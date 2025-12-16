Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad

Una mujer de la tercera edad, usuaria de silla de ruedas, fue localizada en completo abandono sobre la carretera a Playa Bagdad en Matamoros, a la altura del kilómetro 15, donde permaneció varias horas expuesta a las inclemencias del tiempo.

De acuerdo con los primeros reportes, transeúntes que se percataron de la situación solicitaron el apoyo de las autoridades, al observar que la adulta mayor se encontraba sola, sin acompañamiento y en condición de vulnerabilidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y tras valorar a la mujer, de aproximadamente 90 años de edad, detectaron signos de deshidratación, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital General Pumarejo, donde quedó bajo observación médica para su estabilización.

Las autoridades informaron que se dará vista al Sistema DIF para iniciar una investigación, con el objetivo de localizar a sus familiares y proceder conforme a la ley por el presunto delito de abandono de persona.

DIF solicitan apoyo ciudadano para identificarla y lograr su reunificación familiar

El Sistema DIF Tamaulipas, a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una adulta mayor cuya identidad se desconoce y que fue encontrada en el municipio de Matamoros.

La institución informó que la mujer se encuentra bajo resguardo y recibe atención, mientras se realizan las gestiones necesarias para identificarla y ubicar a sus familiares.

Ante ello, hizo un llamado a la población para aportar cualquier información que ayude a su localización.

Las personas que cuenten con datos pueden comunicarse a los teléfonos 834 110 0141 y 868 810 9550, extensión 1024, o enviar un correo electrónico a personasmayores@diftamaulipas.gob.mx.

Comentarios