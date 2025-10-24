Muere adulta mayor en camión a causa de un disparo en Guanajuato

Una mujer de la tercera edad perdió la vida cuando viajaba a bordo de un autobús que fue baleado en el acceso a Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con información, la unidad circulaba sobre la carretera Panamericana, cuando el conductor escuchó una denotación y siguió su marcha hasta la base de la compañía Zima Real Transportes Regiomontanos.

Al llegar al lugar, el esposo de la víctima notó que Margarita, de 73 años, se encontraba inconsciente y presentaba al menos un impacto de bala debajo del hombro.

Aunque paramédicos acudieron al sitio para brindarle la atención médica necesaria, se confirmó que la mujer perdió la vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos se trasladaron hasta el lugar para realizar las indagatorias pertinentes. Se descubrió que el autobús presentaba daños a la altura del costado donde viajaba la mujer.

El cuerpo de la mujer originaria de Michoacán fue trasladado por la Unidad de Traslados de Indicios hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guardia Nacional y Agentes de Investigación Criminal mantuvieron acordonada el área hasta concluir las labores correspondientes.

