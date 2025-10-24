Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_24_T163636_571_b81894ec6f
Nacional

Muere adulta mayor en camión a causa de un disparo en Guanajuato

De acuerdo con las autoridades, se descartó que el ataque se debiera a un intento de asalto debido a que solo se encontró un impacto de bala en la unidad

  • 24
  • Octubre
    2025

Una mujer de la tercera edad perdió la vida cuando viajaba a bordo de un autobús que fue baleado en el acceso a Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con información, la unidad circulaba sobre la carretera Panamericana, cuando el conductor escuchó una denotación y siguió su marcha hasta la base de la compañía Zima Real Transportes Regiomontanos.

Al llegar al lugar, el esposo de la víctima notó que Margarita, de 73 años, se encontraba inconsciente y presentaba al menos un impacto de bala debajo del hombro.

Aunque paramédicos acudieron al sitio para brindarle la atención médica necesaria, se confirmó que la mujer perdió la vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos se trasladaron hasta el lugar para realizar las indagatorias pertinentes. Se descubrió que el autobús presentaba daños a la altura del costado donde viajaba la mujer.

El cuerpo de la mujer originaria de Michoacán fue trasladado por la Unidad de Traslados de Indicios hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guardia Nacional y Agentes de Investigación Criminal mantuvieron acordonada el área hasta concluir las labores correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T074933_048_2058500d10
Kamala Harris analiza volver a postularse para presidencia de EUA
camiones_samuel_40_fa7bc89725
Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel
sheinbaum_libro_4a3f63b64c
Presenta Sheinbaum su libro 'Diario de una Transición Histórica'
publicidad

Últimas Noticias

wegvwevew_c3156ffb52
Cae red internacional de arte falso en Alemania y Suiza
59d0895e2eb49ff1e15349d256fc5182c5210016w_2c7a285a66
Trump nombrará con su nombre nuevo salón en la Casa Blanca
b4ea0ed66109b0402ec50fd31aca7d18fa6a04a2w_c1be0f49aa
Canadá sorprendido por Trump al frenar diálogo comercial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×