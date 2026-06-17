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Tamaulipas

Advierten riesgo por malas condiciones en jardín de niños

Salones y baños del plantel ubicado en la colonia Buenavista, en Nuevo Laredo, presentan deterioro ante las lluvias registradas

  • 17
  • Junio
    2026

En el Jardín de Niños “General Lucio Blanco”, ubicado en la colonia Buenavista, de Nuevo Laredo, el agua de lluvia atraviesa el techo de concreto de las aulas, y cae de manera abundante al interior, pese al mantenimiento que se le da, y a que ya inyectaron concreto y chapopote.

Principalmente los baños tienen grietas en el techo, lo cual es un riesgo para los 172 alumnos y trabajadores.

“Literalmente llueve dentro de las aulas, ayer por ejemplo que tuvimos la pequeña lluvia que fue un poco fuerte en las horas de la mañana adentro de los salones literalmente estaba lloviendo adentro de los salones", indicó María Macarena Reyes Guerrero, directora del plantel.

Desde el 2018 se reportó el problema a las autoridades educativas, sin respuesta.

El gobierno municipal sí atendió el caso en septiembre, cuando acudió personal de Protección Civil y Bomberos, así como de Obras Públicas para hacer un estudio y emitir un dictamen, informó la directora María Macarena Reyes Guerrero.


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