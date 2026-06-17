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Tamaulipas

Advierten extremar precauciones por altas temperaturas

Protección Civil exhortó a hidratarse, evitar actividades bajo el sol y extremar cuidados con niños, adultos mayores y mascotas ante el intenso calor

  • 17
  • Junio
    2026

Aunque los termómetros podrían registrar temperaturas máximas de entre 38 y 42 grados centígrados durante los próximos días en la zona sur de Tamaulipas, la combinación de calor y humedad podría elevar la sensación térmica hasta los 45 grados o más, por lo que autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez, informó que los pronósticos meteorológicos anticipan una semana con temperaturas elevadas y condiciones de humedad que incrementarán significativamente la percepción del calor.

Explicó que, aunque las lluvias continuaron de manera aislada entre lunes y miércoles, se espera un predominio de cielos más despejados y un aumento considerable en las temperaturas.

"Tenemos un boletín informativo donde se señala que podríamos alcanzar hasta los 45 grados de sensación térmica en algunas zonas. Las temperaturas estarán entre los 38 y 42 grados, pero la humedad aumenta considerablemente la percepción del calor".

Ante este panorama, recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar actividades físicas prolongadas durante las horas de mayor radiación solar y realizar pausas frecuentes en caso de efectuar labores al aire libre.

Asimismo, pidió especial atención hacia los grupos más vulnerables, entre ellos adultos mayores, menores de edad y personas que padecen enfermedades relacionadas con la presión arterial o problemas cardiovasculares.

"Es importante mantener hidratadas a las personas de la tercera edad, a los niños y también a las mascotas, evitando su exposición prolongada al sol", dijo el director de Protección Civil.

Por último, indicó que Protección Civil mantiene guardias permanentes para atender cualquier eventualidad derivada tanto de las condiciones climáticas como de las lluvias que aún podrían registrarse de forma intermitente en algunos sectores del municipio.


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