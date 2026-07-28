Registran 68 millones de líneas telefónicas; advierten suspensión

El Gobierno federal informó que ya fueron registradas 68 millones de líneas celulares como parte del proceso establecido en la nueva Ley de Telecomunicaciones

El proceso nacional de registro de líneas celulares avanza y ya suma 68 millones de números vinculados a sus titulares, informó el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que una parte importante del proceso aún está pendiente, ya que se estima que cerca de 40 millones de líneas de prepago deberán completar su registro en los próximos meses.

Dicha medida forma parte de las disposiciones establecidas en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca asociar cada número telefónico con la identidad de su usuario.

El gobierno insiste: no almacenará los datos

Peña Merino explicó que la información requerida para el registro, como nombre y CURP, queda bajo resguardo de las empresas telefónicas y no del Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y aseguró que la finalidad del programa está relacionada con tareas de seguridad e identificación de posibles responsables en la comisión de delitos.

“La información personal permanece bajo resguardo de las compañías telefónicas y no del gobierno”, reiteró la mandataria.

Asimismo, rechazó versiones que afirman que la reforma tiene fines recaudatorios o contempla sanciones económicas para la población.

“No tiene un propósito recaudatorio ni busca imponer multas”, afirmó.

Líneas no registradas serán suspendidas

Las autoridades confirmaron que las líneas que no cumplan con el registro dentro de los plazos establecidos serán suspendidas.

Sin embargo, los usuarios tendrán una oportunidad adicional para recuperar el servicio.

“Si termina en 0 el plazo se vence el 15 de agosto y lo que ocurre es un plazo de 72 horas o, si hay una recarga en ese momento, tendrá que hacer el registro”, explicó Peña Merino.

El funcionario precisó que la medida impactará principalmente a los usuarios de prepago, ya que quienes cuentan con un plan telefónico ya proporcionaron sus datos al momento de contratar el servicio.

Registro será escalonado por terminación del número

Para evitar saturaciones y facilitar el proceso, el registro continuará de forma escalonada tomando como referencia el último dígito de cada línea celular.

El calendario quedó definido de la siguiente manera:

Terminación 0 : hasta el 15 de agosto

: hasta el 15 de agosto Terminación 1 : hasta el 31 de agosto

: hasta el 31 de agosto Terminación 2 : hasta el 15 de septiembre

: hasta el 15 de septiembre Terminación 3 : hasta el 30 de septiembre

: hasta el 30 de septiembre Terminación 4 : hasta el 15 de octubre

: hasta el 15 de octubre Terminación 5 : hasta el 31 de octubre

: hasta el 31 de octubre Terminación 6 : hasta el 15 de noviembre

: hasta el 15 de noviembre Terminación 7 : hasta el 30 de noviembre

: hasta el 30 de noviembre Terminación 8 : hasta el 15 de diciembre

: hasta el 15 de diciembre Terminación 9: hasta el 31 de diciembre

Las autoridades reiteraron que el objetivo es concluir el registro de las líneas pendientes sin afectar a los usuarios que aún no han realizado el trámite.

Por otra parte, Sheinbaum pidió revisar la comunicación relacionada con la reforma para evitar interpretaciones equivocadas.

Además, aclaró que las modificaciones legales no contemplan restricciones para medios impresos ni para plataformas digitales, luego de versiones que señalaban lo contrario.