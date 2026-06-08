Afecta apagón a más de 20 hogares en fraccionamiento Platería

Habitantes del Fraccionamiento Platería reportaron que desde el pasado jueves permanecen sin servicio de energía eléctrica, situación que afecta al menos a 22 viviendas ubicadas sobre la calle San Humberto.

De acuerdo con los vecinos, la interrupción se originó por una falla en la red subterránea de distribución. Señalaron que un registro emite chispas de forma constante y que un transformador en la zona presenta irregularidades, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por el lugar.

Ante el peligro, los propios residentes colocaron un acordonamiento preventivo para evitar el paso de peatones y vehículos cerca del punto donde se registran las descargas eléctricas.

Pese a los reportes realizados, denunciaron que hasta el momento no ha acudido personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la situación, lo que ha generado preocupación entre los afectados ante la posibilidad de un incidente mayor.

Asimismo, indicaron que la falta de energía durante varios días ha provocado diversas afectaciones en sus hogares, por lo que hicieron un llamado urgente a la CFE para que intervenga y restablezca el servicio a la brevedad.

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