Piden frenar cobro abusivo en comisiones por uso de tarjetas

La diputada local Claudia Aldrete ha presentado un exhorto dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), solicitando que se tomen medidas firmes para frenar el cobro abusivo de comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito en establecimientos comerciales.

Se destaca que las comisiones pueden variar entre el 3% y hasta el 6%, dependiendo del negocio y del tipo de tarjeta utilizada, lo que representa un gasto elevado para las familias.

Este cobro ilegal afecta negativamente las finanzas personales y constituye una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que debería ser sancionado.

Claudia Aldrete señala que muchas personas desconocen que no están obligadas a pagar estas comisiones y que los más afectados son los grupos vulnerables, como adultos mayores y jóvenes que reciben apoyos sociales o pensiones.

También advierte que los comercios que incumplan con esta normativa pueden ser multados.

Finalmente, la diputada hace un llamado para detener estos abusos y evitar que las familias pierdan ingresos valiosos para cubrir estas comisiones excesivas.

Comentarios