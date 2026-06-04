Afianza Tamaulipas segundo lugar nacional en energía eólica

Con 14 parques eólicos en operación y una capacidad instalada superior a los 1,800 megawatts, Tamaulipas se mantiene como el segundo estado con mayor producción de energía eólica en el país, solo detrás de Oaxaca.

El sector representa una de las principales apuestas para la transición energética y la atracción de inversión en la entidad.

Tres Mesas, el gigante de Llera

El complejo eólico Tres Mesas, ubicado en el municipio de Llera, es uno de los más grandes de América Latina.

Desarrollado en tres fases por la empresa ENGIE, cuenta con más de 140 aerogeneradores y una capacidad instalada conjunta de 148.5 MW en su primera fase, 51.8 MW en la segunda y 100 MW en la tercera.

En total, el parque aporta cerca de 300 MW al Sistema Eléctrico Nacional y genera energía suficiente para abastecer a más de 800 mil hogares.

Conflictos con ejidatarios frenan desarrollo

El crecimiento de Tres Mesas no ha estado exento de tensiones. Ejidatarios de comunidades como Emiliano Zapata, Compuertas y Pedro José Méndez, han denunciado incumplimientos en pagos por arrendamiento de tierras, afectaciones a caminos rurales y falta de beneficios directos para las poblaciones cercanas.

En 2023 se registraron bloqueos a los accesos del parque como medida de presión para renegociar contratos.

La empresa y el Gobierno del Estado han instalado mesas de diálogo para atender los reclamos de 330 familias y evitar que los conflictos escalen y frenen nuevas etapas de inversión, acompañándolos en sus gestiones ante las dependencias correspondientes.

El secretario de Energía de Tamaulipas, Walter Ángel Jiménez, indicó que el proceso se encuentra en instancias de la justicia agraria para buscar la terminación del contrato, renegociar las condiciones y exigir el pago justo, contando con acompañamiento legal del gobierno.

Expectativas de crecimiento

A nivel estatal, la Secretaría de Desarrollo Energético proyecta que Tamaulipas puede duplicar su capacidad eólica en los próximos seis años, aprovechando el corredor de viento que cruza la zona centro y el altiplano.

Solo en Tres Mesas se evalúa una cuarta fase que sumaría al menos 100 MW adicionales, sujeta a acuerdos sociales y ambientales.

Además del eólico, el estado obtuvo recientemente tres nuevos permisos de generación renovable: el Parque Eólico EPM Eólica 24 en Mier y dos centrales fotovoltaicas en Altamira, que en conjunto representan inversiones por 350 millones de dólares y más de 1,600 empleos directos.

Segundo lugar nacional

Con 14 parques en operación y más de 500 aerogeneradores instalados, Tamaulipas aporta cerca del 20% de la energía eólica que se produce en México.

Oaxaca se mantiene en primer lugar con más de 2,700 MW instalados, mientras que Tamaulipas busca acortar la brecha con proyectos en Llera, San Fernando, Victoria y Reynosa.

Especialistas señalan que el principal reto para mantener el ritmo de crecimiento será garantizar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, cumplir compromisos con ejidatarios y agilizar permisos federales, en un contexto donde la demanda de energía limpia por parte de la industria sigue en aumento.

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