Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga

Borussia Dortmund venció 2-0 al Hoffenheim y consolidó el tercer puesto; Brandt y Schlotterbeck firmaron los goles que acercan al equipo a la parte alta

Borussia Dortmund reforzó su posición en el tercer lugar de la Bundesliga tras vencer 2-0 al Hoffenheim. Julian Brandt adelantó a los locales justo antes del descanso, capitalizando el dominio del equipo.

En el minuto 60, Nico Schlotterbeck amplió la ventaja con un disparo certero que se incrustó en la esquina inferior, asegurando una victoria cómoda para los de Dortmund.

Con el triunfo, Dortmund quedó a un punto del segundo lugar, Leipzig, que goleó 6-0 al Eintracht Frankfurt. Bayern Múnich lidera con amplia ventaja, tras su 5-0 sobre Stuttgart.

Hoffenheim pierde terreno

Hoffenheim, que habría superado al Dortmund con una victoria, permanece en el quinto lugar, ahora cinco puntos detrás de su rival.

En la parte baja de la tabla, Hamburgo logró alejarse del descenso con un 3-2 sobre Werder Bremen, gracias a un gol de Yussuf Poulsen apenas dos minutos después de ingresar de cambio.


