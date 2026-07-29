Alcalde Beto Granados refuerza acceso gratuito a agua potable

Desde el inicio del programa en Matamoros se han distribuido más de 8 mil litros de agua potable en beneficio de más de 540 personas

El Gobierno Municipal de Matamoros puso en marcha la pavimentación de la calle Maya, en la colonia La India, y supervisó la operación del programa "Agua para la Comunidad", como parte de las acciones enfocadas en mejorar la infraestructura urbana y el acceso a servicios básicos.

La obra de pavimentación se desarrolla en el tramo comprendido entre las calles Azteca y Pedro Cárdenas e incluye la colocación de carpeta asfáltica sobre una superficie de mil 538 metros cuadrados, además de la construcción de guarniciones y banquetas, la nivelación de pozos de visita y la instalación de tomas y descargas domiciliarias.

De acuerdo con el municipio, el proyecto beneficiará de manera directa a 170 habitantes y de forma indirecta a alrededor de mil 500 personas.

Posteriormente, autoridades municipales supervisaron el funcionamiento del programa "Agua para la Comunidad" en la colonia Praderas de la Rioja, donde se realiza el llenado gratuito de garrafones con agua potable.

La iniciativa opera en coordinación con Arca Continental y Fundación Coca-Cola México mediante una unidad móvil equipada con un sistema de siete procesos de purificación, con capacidad para procesar hasta 80 mil litros de agua al día.

Según la información oficial, desde el inicio del programa en Matamoros se han distribuido más de 8 mil litros de agua potable en beneficio de más de 540 personas.

El camión potabilizador continuará brindando el servicio gratuito hasta el 31 de julio en distintos puntos del municipio, entre ellos las colonias Sección 16 y Hogares de Matamoros, además del Comedor Comunitario La Playa y el Centro de Convenciones de Matamoros.