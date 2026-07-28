Presenta Beto Granados avances en obras, salud y turismo

El alcalde de Matamoros reportó más de 25 mil visitantes en 'La Gran Fuerza de México' y anunció obras, programas sociales y acciones sanitarias

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, presentó avances en programas sociales, infraestructura, turismo, salud y seguridad durante una nueva edición de la conferencia "Matamoros Informa", realizada en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo junto a integrantes de su gabinete.

En materia de bienestar social, la administración municipal informó que continúan las jornadas permanentes de descacharrización y anunció la puesta en marcha del programa "Agua para la Comunidad", mediante el cual se suministrará agua gratuita a familias que enfrenten necesidad del servicio.

La secretaria de Turismo, Myri Leal Guajardo, destacó que la exposición "La Gran Fuerza de México", instalada en el Parque Olímpico, recibió más de 25 mil visitantes durante su primera semana. Además, adelantó la realización del primer triatlón en Playa Bagdad, una carrera híbrida y el Maratón de Matamoros.

En infraestructura, el secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, informó que próximamente iniciarán trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en colonias como Las Arboledas, Mariano Matamoros, Campestre del Río Uno, Doctores, Acuario 2001 y Vista del Sol, entre otras.

En el área de salud, el secretario Antonio Alfaro Caballero confirmó el primer caso de dengue registrado en el municipio, correspondiente a un menor de 14 años del sector oriente. Ante ello, el Ayuntamiento reforzará las labores de eliminación de criaderos, fumigación y control del mosquito transmisor.

El presidente municipal también reiteró que los operativos antialcohol permanecerán activos y que sus horarios serán ampliados, incluso durante los fines de semana hasta el mediodía, con el objetivo de reducir accidentes viales.

Acercan servicios mediante "Martes en tu Colonia"

Como parte de su agenda, Beto Granados encabezó una nueva jornada del programa "Martes en tu Colonia", donde habitantes accedieron a diversos trámites y servicios municipales. En esta edición también se incorporó el programa "Agua para la Comunidad", con el llenado gratuito de garrafones para consumo humano.

Presentan timbre postal del Bicentenario

El alcalde participó además en la presentación del timbre postal conmemorativo "Heroica, Leal e Invicta Matamoros, 200 años de Orgullo", elaborado en coordinación con Correos de México.

La emisión consta de 200 mil estampillas que circularán dentro y fuera del país e incluye imágenes representativas como el Museo Casamata, el Puente Viejo y la Gran Puerta de México.

Inicia pavimentación en la colonia Jesús Vega

Finalmente, el Gobierno de Matamoros dio el banderazo de inicio a la pavimentación de la calle Poniente 2, en la colonia Jesús Vega.

La obra abarcará 1,949 metros cuadrados e incluirá trabajos de nivelación, base, carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones y adecuaciones al drenaje sanitario. Se estima que beneficiará de forma directa a más de 160 habitantes e indirectamente a más de mil personas.