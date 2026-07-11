Alcalde de Matamoros apoya a familias de víctimas del accidente

Tras el accidente, el responsable permaneció algunos minutos en el sitio, pero posteriormente fue retirado por su padre, quien lo ayudó a escapar caminando

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El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, informó que el Gobierno Municipal cubrió los gastos funerarios de J. Alí César Cortinas y Michelle Emanuel Valdez Aguilera, quienes perdieron la vida tras el accidente múltiple registrado la madrugada de este sábado en la avenida Solidaridad.

El percance dejó además a dos personas gravemente lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que el presunto responsable, quien conducía una Jeep Cherokee negra sin placas, provocara una serie de impactos y posteriormente se diera a la fuga.

De acuerdo con los reportes, el conductor impactó en primera instancia a un Chevrolet azul, donde viajaban las víctimas, para después chocar contra otros vehículos y derribar un poste, generando una escena de gran magnitud.

Investigan al presunto responsable del accidente

Testigos señalaron que, tras el accidente, el responsable permaneció algunos minutos en el sitio, pero posteriormente fue retirado por su padre, quien lo ayudó a escapar caminando.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones para dar con el responsable y esclarecer los hechos.

Ante esta tragedia, el alcalde Alberto Granados brindó apoyo a las familias de las víctimas, cubriendo los gastos funerarios como parte del respaldo institucional en este difícil momento.