Invierte Gobierno en Teatro de la Reforma en Matamoros

La administración del alcalde Beto Granados informó que la inversión busca mejorar las condiciones del recinto para la realización de actividades culturales

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El Teatro de la Reforma contará con nuevos equipos industriales de aire acondicionado como parte de los trabajos de rehabilitación que se realizan en este recinto cultural de Matamoros.

La renovación del sistema de climatización busca resolver una de las principales necesidades del inmueble y mejorar las condiciones para la realización de obras de teatro, conciertos, presentaciones artísticas y otros eventos que se desarrollan en el lugar.

Buscan mejorar la experiencia del público

Con la instalación de los nuevos equipos, el teatro ofrecerá un ambiente más cómodo para los asistentes y mejores condiciones para artistas, personal técnico y organizadores de espectáculos, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

La rehabilitación forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para recuperar la funcionalidad del recinto y mantenerlo en condiciones adecuadas para recibir eventos culturales.

El alcalde Beto Granados informó que la adquisición de los equipos se integra al programa de rehabilitación del Teatro de la Reforma, considerado uno de los espacios culturales más representativos de Matamoros.

Señaló que el objetivo es mantener el inmueble en óptimas condiciones y seguir impulsando actividades culturales y artísticas para la población.

"Adquirimos nuevos equipos de aire acondicionado industriales para que este importante recinto esté en las mejores condiciones y podamos contar con un espacio digno, cómodo y listo para seguir disfrutando de la cultura y el arte en Matamoros", afirmó.

Con esta intervención, el Teatro de la Reforma continúa su proceso de modernización para fortalecer su operación y mejorar la experiencia de quienes acuden regularmente a sus actividades.