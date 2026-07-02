Beto Granados impulsa turismo y espacios públicos

El alcalde de Matamoros encabezó la sesión del Consejo de Turismo y anunció que la rehabilitación de la avenida Uniones será prioridad en 2027

El Gobierno Municipal de Matamoros continúa impulsando acciones para fortalecer el turismo, la economía y la recuperación de espacios públicos, con proyectos orientados al desarrollo del municipio y al bienestar de la población.

Como parte de estas acciones, el alcalde Beto Granados encabezó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo de Turismo de Matamoros, realizada en la Presidencia Municipal, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes del sector militar.

En la reunión también participó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

Analizan estrategias para fortalecer el turismo

Durante la sesión se revisaron temas relacionados con el desarrollo turístico del municipio, especialmente en Playa Bagdad, donde se analizaron necesidades en materia de infraestructura, seguridad, protección civil, salud pública y desarrollo económico ante el incremento de visitantes.

El alcalde destacó la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar a Matamoros como uno de los principales destinos turísticos de Tamaulipas, al considerar que el sector representa una oportunidad para impulsar el bienestar de las familias.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal reiteró el respaldo del Gobierno de Tamaulipas para fortalecer la promoción del municipio e impulsar proyectos que favorezcan la llegada de visitantes durante todo el año.

Reinauguran las Canchas Cascaritas

Posteriormente, Beto Granados encabezó la reinauguración de las Canchas Cascaritas, espacio deportivo que fue rehabilitado mediante la sustitución del pasto sintético, instalación de mallas de protección, limpieza y nivelación del terreno.

La obra forma parte del programa Mundial Social 2026 y se integra a una estrategia de recuperación de espacios públicos que también contempla acciones en el Parque El Laguito, las Canchas del Cambio, el Parque Lineal del Bordo del Río Bravo, la Concha Acústica del Parque Olímpico y las canchas de la colonia Mariano Matamoros.

Asimismo, el presidente municipal anunció la próxima rehabilitación y reapertura de espacios deportivos en las colonias Campestre del Río 1, Ampliación Solidaridad y Santa María, además de la Alberca Chávez, el Parque Periférico y las canchas de la Calle 18.

Entregan medallas y anuncian obra para 2027

Durante el evento también se realizó la premiación del Torneo Interpreparatorias "José Alberto Granados Fávila", cuya final se disputó en las instalaciones rehabilitadas, donde el alcalde dio la patada inaugural.

En entrevista con medios de comunicación, Beto Granados informó que la rehabilitación de la avenida Uniones será una de las principales obras contempladas para 2027, proyecto que buscará concretarse con el respaldo del Gobierno del Estado debido a la importancia de esta vialidad para la movilidad urbana y el transporte de carga.