Alcalde de Reynosa atribuye escasez de agua a una falla operativa

Peña Ortiz afirmó mantener comunicación directa con Conagua, instancia que, dijo, le informó sobre las causas que originaron la disminución en el suministro

Las recientes declaraciones del secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas sobre la situación del agua en Reynosa recibieron una respuesta del alcalde Carlos Peña Ortiz, quien aseguró que las afirmaciones del funcionario estatal son incorrectas y sostuvo que existen documentos y comunicaciones oficiales que respaldan la postura del municipio.

"Declaraciones equivocadas y gracias a Dios existen los oficios y los mensajes para que se den cuenta que está equivocado el secretario y que nosotros lo que buscamos es restablecer el servicio y que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones", expresó el presidente municipal.

Peña Ortiz afirmó que mantiene comunicación directa con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia que, dijo, le informó sobre las causas que originaron la disminución en el suministro del recurso hacia Reynosa.

"A nosotros nos comentó directamente la gente de Conagua que fue una falla operativa en la presa Falcón, porque nosotros dependemos de la cuenca del Río Bravo, dependemos del Río Bravo, agua que maneja CILA y que maneja también Conagua; ellos son los que le dan los recursos hídricos al municipio fronterizo y también a muchos municipios del interior del país", declaró.

El alcalde reiteró que el abastecimiento de agua para Reynosa no depende del Gobierno Municipal, sino de las autoridades federales responsables de administrar el recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo.

"Algo que sí quiero reiterarles, porque veo que hay mucha gente que ignora este tema, es que el suministro de agua de Reynosa y de los municipios de la frontera chica depende de Conagua. Así que cuando tenemos problemas de escasez de agua es porque no hay suficiente agua para llevarla a las colonias, porque Conagua no nos da permiso de tomarla del Río Bravo a raíz de que los niveles están bajos; esa es la explicación técnica", puntualizó.

El presidente municipal insistió en que existe una sola instancia facultada para autorizar la extracción y distribución del agua hacia Reynosa, por lo que llamó a tomar en cuenta los aspectos técnicos que regulan el suministro del recurso en la región.