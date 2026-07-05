Revisión anual del T-MEC genera incertidumbre en Reynosa

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña, señaló que el objetivo del tratado es estabilizar las inversiones, por lo que una revisión anual tendría el efecto contrario

La propuesta del gobierno de Estados Unidos de revisar cada año el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera preocupación entre el sector productivo, ya que podría afectar principalmente a los municipios de la frontera mexicana. En Reynosa, una de las ciudades industriales más importantes del país, esta medida provocaría incertidumbre para los inversionistas y las empresas que planean proyectos a largo plazo.

Al abordar este tema, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló que el objetivo del tratado comercial es precisamente brindar estabilidad a las inversiones, por lo que una revisión anual tendría el efecto contrario.

"Se crea incertidumbre al tener que revisar el Tratado de Libre Comercio cada año. Obviamente lo que se busca con el T-MEC es crear certidumbre para que haya inversiones a largo plazo, y este tipo de estrategias en materia de política exterior de los Estados Unidos crea incertidumbre en el mercado, porque tienes que estar renegociando un tratado cada año", expresó.

A pesar de este panorama, el alcalde informó que continúan avanzando las negociaciones con empresas internacionales establecidas desde hace más de 25 años en Reynosa, las cuales mantienen proyectos de expansión que podrían traducirse en nuevas fuentes de empleo para la región.

Explicó que una de estas compañías busca ampliar de manera importante su plantilla laboral, por lo que actualmente se trabaja en la gestión de incentivos por parte de los gobiernos municipal y estatal para concretar la inversión en el menor tiempo posible.

"Esta compañía ya tiene más de 25 años en Reynosa, es una compañía muy grande, es una compañía que tiene clientes a nivel internacional y se está buscando que se amplíe aquí la planilla laboral de un monto significante y esperemos poder aterrizar esta inversión tan importante. Ellos requieren varios incentivos del gobierno municipal y estatal, en el que esperemos aterrizarlos, para que de esa manera se pueda venir la inversión lo antes posible", indicó.

Finalmente, Peña Ortiz manifestó que existe confianza en que, una vez concluido el actual periodo presidencial en Estados Unidos, puedan abrirse nuevas negociaciones comerciales que otorguen mayor certeza a las inversiones y favorezcan el desarrollo económico de la frontera.

"Hay que entender que la administración actual la fecha de salida es el 20 de enero de 2027, entonces posteriormente posiblemente se pueda llegar a otro acuerdo comercial para poderle dar más certidumbre a los inversionistas a largo plazo", concluyó.