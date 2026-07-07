Victoria fortalece el programa de bacheo con equipo especializado

Durante el acto, el alcalde destacó el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población

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Con una inversión superior a 2 millones 300 mil pesos, el Gobierno de Victoria incorporó dos bacheadoras y equipo manual para fortalecer el Programa de Conservación de Vialidades, con el objetivo de atender calles y avenidas afectadas por las lluvias y el intenso tráfico vehicular.

El alcalde Lalo Gattás entregó las llaves de las nuevas unidades a operadores de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, instruyendo su incorporación inmediata para duplicar las acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad.

Durante el acto, el presidente municipal destacó el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

“Con apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos fortaleciendo la capacidad para responder más rápido, con mayor eficiencia y mejores resultados a las necesidades de nuestra gente", señaló.

El secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, informó que el nuevo y sofisticado equipamiento permitirá atender en menor tiempo el pavimento dañado, priorizando las vialidades que forman parte de rutas escolares, transporte público, zonas comerciales y hospitales.