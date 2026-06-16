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Tamaulipas

Alerta por lluvias fuertes a moderadas en Tamaulipas

Protección Civil Estatal informó que se prevén lluvias fuertes a moderadas con riesgo de inundaciones repentinas en los municipios de Reynosa y Río Bravo

  • 16
  • Junio
    2026

El titular de Protección Civil Estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, dijo que se prevén lluvias fuertes a moderadas acompañadas de ráfagas de viento, con riesgo de inundaciones repentinas en los municipios de Reynosa y Río Bravo. Estas condiciones pueden generar corrientes de agua capaces de arrastrar vehículos y poner en peligro la integridad de las personas.  

“Pueden estar existiendo lluvias puntuales fuertes, lo que viene siendo la zona norte, centro y llanos de San Fernando”, señaló.  

De igual manera, la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta para Tamaulipas ante el pronóstico de tormentas intensas, descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de trombas marinas en la zona costera.

Las lluvias más importantes se esperan en las regiones Fronteriza, Centro, Sur y Mante, donde existe riesgo de encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas serranas y afectaciones por vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

“Seguir con las recomendaciones de no cruzar calles, arroyos o vialidades con corriente, ser muy conscientes de que no sabemos cómo está la corriente; el arriesgarnos puede terminar en alguna situación lamentable”, dijo González de la Fuente.


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