Cerrar X
f0fa614f_a8fa_45dc_990d_151d839e3f12_93f5c79836
Tamaulipas

Alertan por casos sospechosos de dengue en Nuevo Laredo

Suman 32 casos sospechosos y 1 confirmado de dengue en Nuevo Laredo; autoridades refuerzan fumigación y llaman a la ciudadanía a prevenir contagios

  • 21
  • Octubre
    2025

Suman 32 casos sospechosos de dengue en Nuevo Laredo, y 1 confirmado como positivo.

Pero Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, señaló que los casos que resultan negativos, es probablemente porque la muestra se tomó en la última etapa de la enfermedad, pero en realidad sí fue dengue.

“Son 32 casos los que se han reportado como casos probables y 1 sí salió positivo, hace tres semanas salió positivo. La mayoría son probables, pero es como le digo a la gente, puede ser que cuando tomamos la muestra, ya haya pasado el momento crítico, y muchas veces ahí sale negativo. 

“No quiere decir que no tengamos, yo siempre les he dicho, que hay que tener cuidado con esto, y ya nos apareció un caso, entonces hay que tener cuidado con esto”, expresó.

Por parte del Sector Salud, ya se han tomado todas las medidas necesarias, como es visitar la casa del paciente, fumigar las casas vecinas y hacer el control larvario.

En esto se tiene el apoyo del gobierno municipal con campañas de descacharrización y fumigación contra el mosquito transmisor del dengue.

“Ya se hicieron las acciones de salud, se visitó la colonia en donde estaba el caso, es un paciente que estuvo internado en el Hospital General de Zona 11, conocido como el de la bandera”, precisó Benavides González.

“Hemos estado tratando de hacer las medidas preventivas, que son la fumigación, la descacharrización. Estamos reforzando con la presidenta municipal y el gobernador del estado, que nos ha estado mandando bastantes insumos para poder mantener el control tanto larvario como de fumigación y ellos descacharrizando”.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a las acciones contra el dengue, y evitar que haya más casos positivos.

“Todos hacemos nuestro trabajo, aquí la situación es que la ciudadanía también lo haga, trabajar todos en conjunto. Es imposible decir ‘no hay mosquitos’, el mosquito siempre va a estar porque tenemos arbolitos, tenemos zacatito, ahí está el zancudo, es imposible acabar, pero hay que hacer las cosas para que no se propague.

“Un llamado, no solo es el municipio y la secretaría, también la comunidad que nos ayude a mantener los patios limpios. Si tienen agua almacenada porque hay escasez, mantenerla tapada”, mencionó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_22_at_4_30_59_PM_6dbf999f22
Instalaciones militares recibirán familias para Paseo Dominical
Javier_Caballero_bdfff91595
Proponen mesas de trabajo para fortalecer alertas inmobiliarias
gusano_nl_montemorelos_sabinas_hidalgo_af64f7bfed
Declaran inactivos casos de gusano barrenador en NL
publicidad

Últimas Noticias

d7e9f685_a5a0_4790_b412_59bde12fc463_be08cc4681
Coahuila mantiene agenda deportiva para el cierre del 2025
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Suprema Corte sitúa en el centro del debate la prisión preventiva
inter_sanciones_petroleras_rusas_7b06db5dc5
Trump impone nuevas sanciones 'masivas' al petróleo ruso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×