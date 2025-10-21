Alertan por casos sospechosos de dengue en Nuevo Laredo

Suman 32 casos sospechosos de dengue en Nuevo Laredo, y 1 confirmado como positivo.

Pero Manlio Fabio Benavides González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, señaló que los casos que resultan negativos, es probablemente porque la muestra se tomó en la última etapa de la enfermedad, pero en realidad sí fue dengue.

“Son 32 casos los que se han reportado como casos probables y 1 sí salió positivo, hace tres semanas salió positivo. La mayoría son probables, pero es como le digo a la gente, puede ser que cuando tomamos la muestra, ya haya pasado el momento crítico, y muchas veces ahí sale negativo.

“No quiere decir que no tengamos, yo siempre les he dicho, que hay que tener cuidado con esto, y ya nos apareció un caso, entonces hay que tener cuidado con esto”, expresó.

Por parte del Sector Salud, ya se han tomado todas las medidas necesarias, como es visitar la casa del paciente, fumigar las casas vecinas y hacer el control larvario.

En esto se tiene el apoyo del gobierno municipal con campañas de descacharrización y fumigación contra el mosquito transmisor del dengue.

“Ya se hicieron las acciones de salud, se visitó la colonia en donde estaba el caso, es un paciente que estuvo internado en el Hospital General de Zona 11, conocido como el de la bandera”, precisó Benavides González.

“Hemos estado tratando de hacer las medidas preventivas, que son la fumigación, la descacharrización. Estamos reforzando con la presidenta municipal y el gobernador del estado, que nos ha estado mandando bastantes insumos para poder mantener el control tanto larvario como de fumigación y ellos descacharrizando”.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a las acciones contra el dengue, y evitar que haya más casos positivos.

“Todos hacemos nuestro trabajo, aquí la situación es que la ciudadanía también lo haga, trabajar todos en conjunto. Es imposible decir ‘no hay mosquitos’, el mosquito siempre va a estar porque tenemos arbolitos, tenemos zacatito, ahí está el zancudo, es imposible acabar, pero hay que hacer las cosas para que no se propague.

“Un llamado, no solo es el municipio y la secretaría, también la comunidad que nos ayude a mantener los patios limpios. Si tienen agua almacenada porque hay escasez, mantenerla tapada”, mencionó.

